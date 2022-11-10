Об этом сообщает Главное управление разведки .

Оккупант рассказал, что военных РФ после окончания контракта отпускают домой только "трехсотыми" (ранеными - ред.), поэтому "мобики" придумали схему, как покинуть фронт и заработать на том. Российские военные наносят легкие ранения сами себе, за что получают денежную компенсацию и отсрочку на полгода.

"Я сам в себя выстрелю, денег получу, ляма три, и домой спокойно поеду с отсрочкой. Ребята, которые уже были здесь, рассказали мне, как все правильно сделать, грамотно. Легкое ранение получить, за это бабки и домой, на пол года отсрочку дают.

Вода из луж и 4 тысячи в месяц: оккупант рассказал о настоящих условиях для мобилизованных РФ.

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