Сам факт применения ядерного оружия должно быть расценено как объявление войны НАТО, - Огрызко

Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он прокомментировал резолюцию, которую подготовили два сенатора США, которая равняет использование любого ядерного оружия или уничтожение ядерного объекта на территории Украины как нападение на НАТО.

"Есть один момент, на который я обратил внимание. Там говорится, что все эти меры будут применены в отношении РФ, когда радиоактивное облако окажется на территории страны НАТО. А если они взорвут атомную станцию и ветер будет идти в сторону самой России? Это так же будет иметь ужасные последствия для территории Украины и нашего населения. Тогда выходит, что НАТО не нужно ничего делать", - отметил Огрызко.

По его мнению, это цинизм высшей пробы.

"Сам факт применения ядерного оружия – это уже криминал наивысшего сорта. Если применяется ядерное оружие или совершается теракт на атомной станции – это уже объявление войны. Я бы очень советовал, если эта резолюция пройдет первое чтение, чтобы в нее внесли определенные изменения – чтобы этот факт уже рассматривался как нападение на страну НАТО. Произойдет ли это гипотетически в Украине, или Лукашенко захочет испытывать на территории Беларуси не имеет никакого значения. Сам факт применения ядерного оружия должно быть расценено как объявление войны НАТО", - подытожил эксминистр.