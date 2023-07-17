Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CBS News .

"Если Россия выйдет по этой инициативе, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимой им продовольствием по доступным ценам", - сказал он.

США готовы к любому развитию событий.

"Я думаю, что в дальнейшем это (выход из "зернового соглашения", - ред.) обойдется России огромными дипломатическими расходами. Поэтому Владимиру Путину придется сделать выбор. Мы готовы к любому сценарию и тесно работаем над этим с украинцами", - подчеркнул Салливан.

В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения". Если Украина и РФ не договорятся о продолжении инициативы, ее действие будет прекращено в полночь.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.