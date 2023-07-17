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Салливан заявил об "огромных дипломатических потерях" РФ в случае выхода из "зернового соглашения"

17 июля, 2023 понедельник
08:54
Экономика

В случае выхода России из "зернового соглашения", срок действия которого истекает 17 июля, президент РФ Владимир Путин понесет огромные дипломатические потери

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CBS News .

"Если Россия выйдет по этой инициативе, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимой им продовольствием по доступным ценам", - сказал он.

США готовы к любому развитию событий.

"Я думаю, что в дальнейшем это (выход из "зернового соглашения", - ред.) обойдется России огромными дипломатическими расходами. Поэтому Владимиру Путину придется сделать выбор. Мы готовы к любому сценарию и тесно работаем над этим с украинцами", - подчеркнул  Салливан.

В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения". Если Украина и РФ не договорятся о продолжении инициативы, ее действие будет прекращено в полночь.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

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