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Салливан заверил, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль

11 октября, 2023 среда
01:10
Мир

У Соединенных Штатов Америки достаточно ресурсов, чтобы помогать Украине и одновременно поддерживать Израиль

Об этом заявил на брифинге советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает "Голос Америки".

"Мы решительно исключаем мнение, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать”, - заметил Салливан во время брифинга, на котором в основном доминировали вопросы, связанные с нападением ХАМАСа на Израиль и ситуацией с американскими заложниками и погибшими гражданами США.

Салливан также подтвердил, что администрация Джо Байдена планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине, а также пакет помощи Израилю. Однако советник президента США не объяснил детали.

Он также в очередной раз подчеркнул, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы Россия потенциально смогла победить Украину и распространить свою агрессию на другие страны в Европе.

  • 10 октября сообщалось, что в Белом доме обсуждают возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения.
Украина
Израиль
Джо Байден
Война с Россией
США
допомога США Україні
Война в Израиле
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