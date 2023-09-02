Салливан встретился с руководителями антикоррупционной вертикали Украины

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В украинскую делегацию вошли: директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, специальный антикоррупционный прокурор Александр Клименко и председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко. Стороны обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении автономии антикоррупционных институций.

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В заявлении Белого дома говорится, что Салливан подчеркнул жизненно важное значение для любого демократического общества независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных институций, способных расследовать, преследовать и выносить судебные решения по делам о коррупции вне зависимости от того, куда они ведут.

Также США подтвердили непреклонную поддержку антикоррупционных реформ в Украине и отважную защиту Украиной своей демократии от российской агрессии.