Салливан встретился с главой МИД Китая: говорили о войне в Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине
Об этом пишет CNN.
"Стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные переговоры и обязались больше общаться в будущем", - говорится в заявлении Белого дома.
Отмечается, что западные лидеры настаивают, "чтобы Китай был в своем углу, когда дело доходит до конфликта в Украине, но Пекин, похоже, не сокращает связей с Россией".
- Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что в Конгрессе страны существует двухпартийная поддержка для продления финансовой помощи Украине, несмотря на значительные политические разногласия до окончания фискального года в Штатах.
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