Салливан встретился с главой МИД Китая: говорили о войне в Украине

Об этом пишет CNN.

"Стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные переговоры и обязались больше общаться в будущем", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что западные лидеры настаивают, "чтобы Китай был в своем углу, когда дело доходит до конфликта в Украине, но Пекин, похоже, не сокращает связей с Россией".