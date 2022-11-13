Об этом сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

"Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан передал это сообщение президенту Владимиру Зеленскому", - говорится в издании.

В частности, Салливан рекомендовал пересмотреть заявленную цель освободить Крым.

"Два европейских дипломата, информированных о дискуссиях, заявили, что господин Салливан рекомендовал команде господина Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году", - сказано в публикации.

Вместе с тем, часть европейских союзников США считает, что у Украины мало причин сейчас соглашаться на какие-то переговоры. Они отмечают, что украинская армия может вернуть себе больше территории, если западное оружие будет продолжать поступать.

В то же время, публичные призывы к переговорам могут повредить усилиям Украины и сыграть на руку России. Если война закончится сейчас, то "украинцы получат сигнал о том, что их борьба бессмысленна". В то же время, Россия получит время на перестройку экономики под санкции и военное время.

6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

7 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно провел переговоры по войне России против Украины с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина. Целью контактов было предотвращение эскалации в Украине и поддержка каналов связи. Также Салливан пытался обезопасить кремль от применения оружия массового поражения.

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