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Салливан подтвердил согласие США на передачу Украине истребителей F-16 по окончании обучения украинских пилотов

18 августа, 2023 пятница
17:04
Мир F-16

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо своим коллегам о том, что после обучения пилотов США будут готовы в консультации с Конгрессом утвердить передачу Украине истребителей

Об этом информирует The Guardian.

В пятницу, 18 августа, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

"То, что мы сделали на этой неделе, формализовано письмом госсекретаря Блинкена его коллегам в Европе, что после завершения этих учений Соединенные Штаты будут готовы по согласованию с Конгрессом одобрить передачу Украине самолетов F-16 третьей стороной", - сказал Салливан.

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Советник президента по национальной безопасности подчеркнул, что Вашингтон и раньше не отказывался от намерений передать истребители нашей стране.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалиции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости в скором времени.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил, что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16

Нидерланды
Дания
Война с Россией
США
F-16
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оружие для Украины
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