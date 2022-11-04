Об этом он заявил на совместном брифинге с руководителем офиса президента Андреем Ермаком.

"Мы услышали доклады командующих относительно этого направления. И не мне характеризовать ситуацию на поле боя. Впрочем, мы должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы продолжались эти операции", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что во время визита в Украину он обсуждал с украинскими властями, что нужно для наступательных операций.

"Мы обсуждали, как мы можем помочь с поддержкой, учитывая те задачи, которые были определены. И мы будем делать все возможное, чтобы помочь", - добавил Салливан.

Он заверил, что при любых результатах выборов в конгресс, которые пройдут 8 ноября, военная и финансовая поддержка Украины сохранится.

4 ноября США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн. Известно, что Штаты и Нидерланды вместе оплатят восстановление 90 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. Часть из них будет передана Украине еще до конца этого года, остальные – в течение следующего года. Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.

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