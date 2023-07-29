Сальдо заявил, что ВСУ атаковали железную дорогу между Крымом и Херсонской областью
Так называемый исполняющий обязанности губернатора временно оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ракетном ударе по железнодорожным путям, соединяющим регион с аннексированным Крымом
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам коллаборанта, атака якобы была совершена ракетами Storm Shadow. Сальдо написал, что все 12 ракет вроде бы уничтожили ПВО, а обломки повредили только будку обходчика и контакту линию.
"К тому времени, как я пишу эти слова, повреждение уже устранено ремонтной бригадой", - утверждает коллаборант.
Стоит отметить, что при этом в соцсетях местные жители сообщают, что проезд через оккупированный пункт пропуска "Чонгар" закрыт по якобы техническим причинам.
Взрыв на Чонгарском мосту в июне
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.
По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.
В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым. Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.
Министерство обороны Великобритании отметило , что удары по мостам под Чонгаром на въезде в Крым существенно усложнили логистику для российских оккупантов в Запорожской области. Об этом свидетельствуют их скорые темпы построения понтонной переправы.
28 июня в эфире телеканала "Эспрессо" Гуменюк рассказала , что после подрыва Чонгарского моста враг пытается использовать альтернативный путь, ведущий через Армянск.
29 июня начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала , что повреждение Чонгарского моста создает предпосылки для положительных новостей, ведь понтонная переправа не может заменить стационарный мост должным образом.
5 июля заместитель главы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов рассказал , что ракеты Storm Shadow успешно разбили мосты возле Чонгара.
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