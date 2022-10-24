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Салат "Цезарь" традиционный
Простой рецепт приготовления салата "Цезарь". Вкусно, полезно, питательно
Ингредиенты на четыре порции:
- 1 пучка зеленого салата
- 1 томат
- 300 г куриного филе
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- Сыр пармезан (количество по вкусу)
- Хлеб белый (6 кусков)
- Соус "Цезарь" (по вкусу)
Пошаговая инструкция по приготовлению салата "Цезарь":
- Промываем, просушиваем и рвем руками на небольшие кусочки листьев салата.
- Откладываем их в холодильник
- В горячую сковороду кладем 1 ст. ложку сливочного масла
- Как только масло на сковородке растает – бросаем туда зубчик чеснока, нарезанный заранее маленькими пластинами.
- Нарезаем на мелкие кусочки куриные грудки
- Кладем кусочки курицы в сковороду к чесноку и маслу
- 10 мин обжариваем все вместе на большом огне
- Снимаем с огня
- Добавляем в сковороду еще одну ст. ложку сливочного масла
- Также добавляем второй зубчик чеснока.
- Нарезать на мелкие кубики хлеб
- Кладем хлеб в сковороду и обжариваем, помешивая
- Достаем листья салата, жареную куриную грудку и томаты, нарезанные мелкой соломкой.
- Заправляем салат соусом "Цезарь"
- Перемешиваем
- Сверху посыпаем сухариками
- Сверху натираем на терке сыр пармезан
Приятного аппетита!
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