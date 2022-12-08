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Салат "Селедка под шубой". Рецепт
Сельдь под шубой или, как в народе говорят - салат "Шуба" - очень популярное и старинное блюдо. На сегодняшний день существует множество интерпретаций этого салата на любой привередливый вкус. И все же мы решили напомнить именно классический рецепт, которым пользовались когда-то наши бабушки
Ингредиенты:
- 2 морковки
- 7 картофелин
- 2 луковицы
- 3 свеклы
- 800 г филе сельди
- Майонез (по вкусу)
Приготовление классического салата "Селедка под шубой"
Готовим продукты для салата:
- Отвариваем все овощи (кроме лука)
- Охлаждаем отварные овощи
- Чистим отваренные овощи
- На грубой терке отдельно натираем картофель
- Затем отдельно натираем морковь
- Далее отдельно натираем свеклу
- Лук тщательно измельчаем ножом на крошечные кубики.
- Из филе сельди выбираем все косточки до самых мелких
- Режем филе сельди мелкими кубиками
Начинаем формировать салат:
- В большую тарелку выкладываем первым пластом на дно сельди
- Сверху выкладываем вторым пластом измельченный лук
- Третий пласт – смазываем лук майонезом
- Четвертым пластом накладываем равномерно картошку.
- Пятым пластом – смазываем картофель майонезом
- Шестой пласт – натертая морковь
- Седьмой пласт – равномерно покрываем морковь майонезом
- Восьмой пласт – свекла
- И наконец завершающий девятый пласт – щедро смазываем свеклу майонезом
- Салат готов и требует немного отстояться в холодильнике.
- А дальше – подавайте к столу!
Приятного тебе аппетита!
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