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Салат "Селедка под шубой". Рецепт

8 декабря, 2022 четверг
17:31
Культура

Сельдь под шубой или, как в народе говорят - салат "Шуба" - очень популярное и старинное блюдо. На сегодняшний день существует множество интерпретаций этого салата на любой привередливый вкус. И все же мы решили напомнить именно классический рецепт, которым пользовались когда-то наши бабушки

Ингредиенты:

  • 2 морковки
  • 7 картофелин
  • 2 луковицы
  • 3 свеклы
  • 800 г филе сельди
  • Майонез (по вкусу)

Приготовление классического салата "Селедка под шубой"

Готовим продукты для салата:

  • Отвариваем все овощи (кроме лука)
  • Охлаждаем отварные овощи
  • Чистим отваренные овощи
  • На грубой терке отдельно натираем картофель
  • Затем отдельно натираем морковь
  • Далее отдельно натираем свеклу
  • Лук тщательно измельчаем ножом на крошечные кубики.
  • Из филе сельди выбираем все косточки до самых мелких
  • Режем филе сельди мелкими кубиками

Начинаем формировать салат:

  • В большую тарелку выкладываем первым пластом на дно сельди
  • Сверху выкладываем вторым пластом измельченный лук
  • Третий пласт – смазываем лук майонезом
  • Четвертым пластом накладываем равномерно картошку.
  • Пятым пластом – смазываем картофель майонезом
  • Шестой пласт – натертая морковь
  • Седьмой пласт – равномерно покрываем морковь майонезом
  • Восьмой пласт – свекла
  • И наконец завершающий девятый пласт – щедро смазываем свеклу майонезом
  • Салат готов и требует немного отстояться в холодильнике.
  • А дальше – подавайте к столу!

Приятного тебе аппетита!

Общество
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