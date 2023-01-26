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Салат с креветками и авокадо. Рецепт
Салат с креветками и авокадо – изысканное блюдо средиземноморской кухни. Делимся самым простым рецептом приготовления салата в домашних условиях
Ингредиенты (ориентировочно на две порции):
- 50 – 100 г очищенных вареных креветок (по вкусу)
- Одно авокадо
- Шесть помидоров черри
- Один вилок салата романо
- 10 г зелени
- Чеснок – один зубок
- Одна столовая ложка лимонного сока
- Соль и молотый черный перец (по вкусу)
- Три столовые ложки оливкового масла
Как приготовить салат с креветками и авокадо?
- Измельчаем свежую зелень (кинза, петрушка, укроп, руккола и т.д.)
- Выжимаем чеснок
- Соединяем все вместе и перемешиваем
- Соединяем в миске салатные листья с нарезанными кубиками авокадо, помидорами черри и креветками.
- Перемешивает все компоненты салата
- Поливаем маслом и лимонным соком, солим и перчим.
- Раскладываем по тарелкам
Приятного аппетита!
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