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Салат с ананасом и курицей. Рецепт

16 августа, 2023 среда
16:06

Салат с ананасом и куриным филе может находиться в различных вариациях. Дополнительные любимые ингредиенты создадут отличный микс для ваших вкусовых рецепторов

Салат "Курица с ананасами" классический

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • консервированная кукуруза - одна банка
  • консервированные ананасы – одна банка
  • три яйца
  • твердый сыр – 100 г
  • майонез, соль, специи (по вкусу).

салат з ананасом і куркою

Пошаговый рецепт приготовления:

  • отвариваем куриное филе со специями и в подсоленной воде
  • охлаждаем
  • нарезаем
  • отвариваем яйца вкрутую
  • охлаждаем
  • чистим
  • нарезаем кубиками
  • натираем сыр на терке
  • сливаем жидкость из банки с консервированной кукурузой
  • ананасы нарезаем маленькими кусочками
  • смешиваем все ингредиенты салата
  • заправляем майонезом
  • украшаем салат зеленью
  • подаем к столу в остуженном виде.

Салат с куриной грудинкой, ананасом и кукурузой

Ингредиенты:

  • два яйца
  • консервированная кукуруза - одна банка
  • консервированный ананас – 400 г
  • куриное филе – 300 г
  • два огурца
  • соль, перец, зелень (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления:

  • отвариваем куриное филе
  • разделяем на волокна
  • нарезаем очищенный огурец соломкой
  • варим яйца вкрутую и измельчаем
  • помытую зелень измельчаем
  • перемешиваем все ингредиенты
  • заправить майонезом
  • подаем к столу.

Салат с копченой курицей и ананасами

Ингредиенты:

  • куриное филе копченое – 500 г
  • шесть яиц
  • ананас консервированный - одна банка
  • помидоры – 200 г
  • майонез – пять столовых ложек.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • мелко нарезаем куриные грудки
  • мелко нарезаем вареные яйца
  • мелко нарезаем ананасы
  • мелко нарезаем помидоры
  • все смешиваем
  • заправляем майонезом
  • солим и перчим (по вкусу)
  • еще раз перемешиваем
  • подаем к столу.

Приятного аппетита!

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