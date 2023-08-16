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Салат с ананасом и курицей. Рецепт
Салат с ананасом и куриным филе может находиться в различных вариациях. Дополнительные любимые ингредиенты создадут отличный микс для ваших вкусовых рецепторов
Салат "Курица с ананасами" классический
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- консервированная кукуруза - одна банка
- консервированные ананасы – одна банка
- три яйца
- твердый сыр – 100 г
- майонез, соль, специи (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
- отвариваем куриное филе со специями и в подсоленной воде
- охлаждаем
- нарезаем
- отвариваем яйца вкрутую
- охлаждаем
- чистим
- нарезаем кубиками
- натираем сыр на терке
- сливаем жидкость из банки с консервированной кукурузой
- ананасы нарезаем маленькими кусочками
- смешиваем все ингредиенты салата
- заправляем майонезом
- украшаем салат зеленью
- подаем к столу в остуженном виде.
Салат с куриной грудинкой, ананасом и кукурузой
Ингредиенты:
- два яйца
- консервированная кукуруза - одна банка
- консервированный ананас – 400 г
- куриное филе – 300 г
- два огурца
- соль, перец, зелень (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
- отвариваем куриное филе
- разделяем на волокна
- нарезаем очищенный огурец соломкой
- варим яйца вкрутую и измельчаем
- помытую зелень измельчаем
- перемешиваем все ингредиенты
- заправить майонезом
- подаем к столу.
Салат с копченой курицей и ананасами
Ингредиенты:
- куриное филе копченое – 500 г
- шесть яиц
- ананас консервированный - одна банка
- помидоры – 200 г
- майонез – пять столовых ложек.
Пошаговый рецепт приготовления:
- мелко нарезаем куриные грудки
- мелко нарезаем вареные яйца
- мелко нарезаем ананасы
- мелко нарезаем помидоры
- все смешиваем
- заправляем майонезом
- солим и перчим (по вкусу)
- еще раз перемешиваем
- подаем к столу.
Приятного аппетита!
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