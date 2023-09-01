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Салат "Мимоза". Рецепт приготовления на любой вкус
Салат Мимоза – популярный и гармоничный. Его можно смаковать как по праздникам, так и на каждый день. На завтрак, обед и ужин
Салат "Мимоза" классический
Ингредиенты:
- одна банка рыбных консервов (это может быть сардина или сайра в масле)
- три картофелины
- четыре яйца
- две морковки
- одна луковица
- соль, перец, майонез (по вкусу)
Фото: lifehacker
Приготовление:
- отвариваем на вкрутую яйца
- отвариваем картофель и морковь
- мелко нарезаем лук, немного промариновываем его в воде с уксусом.
- разминаем вилкой рыбу
- очищенные картофель и морковь натираем на грубой терке
- выкладываем салат в глубокую салатницу
- первый слой салата – картофель
- промазываем его майонезом
- солим и перчим по вкусу
- выкладываем второй слой салата – это рыба, которая его пропитает
- с маринованного лука сливаем воду и выкладываем третий слой
- промазываем небольшим количеством майонеза
- натираем на терке яичные белки и желтки
- следующий слой – это белки, их тоже покрываем майонезом
- вареная натертая морковь – следующий слой, смазываем майонезом, подсаливаем по вкусу
- последний слой – тертые яичные желтки, их майонезом смазывать не нужно
- украшаем зеленью – укропом или петрушкой
- оставляем "Мимозу" в холодильнике на несколько часов.
Салат "Мимоза" с тунцом и сыром
Ингредиенты:
- одна банка консервированного тунца
- четыре яйца
- одна луковица
- две средние морковки
- сливочное масло (замороженное) – 50 г
- сыр твердый – 150 г
- майонез – 4 столовые ложки
- лимонный сок – одна чайная ложка
Фото: kot-obzhora
Пошаговый рецепт приготовления:
- отвариваем вкрутую яйца
- охлаждаем
- чистим
- отделяем желтки от белков
- отдельно натираем их на мелкой терке
- отварную морковь очищаем от кожуры
- натираем на мелкой терке
- твердый сыр также натираем на терке
- лук тонко нарезаем кольцами
- замороженное масло измельчаем на терке
- в салатник выкладываем сначала тунец, размятый вилкой
- далее – кольца лука
- далее морковь
- далее тертый сыр
- далее сливочное масло
- далее яичные белки
- каждый слой покрываем тонкой майонезной сеточкой
- последний слой – желточная крошка.
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