Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Салат "Мимоза". Рецепт приготовления на любой вкус

Салат "Мимоза". Рецепт приготовления на любой вкус

1 сентября, 2023 пятница
15:20

Салат Мимоза – популярный и гармоничный. Его можно смаковать как по праздникам, так и на каждый день. На завтрак, обед и ужин

Салат "Мимоза" классический

Ингредиенты:

  • одна банка рыбных консервов (это может быть сардина или сайра в масле)
  • три картофелины
  • четыре яйца
  • две морковки
  • одна луковица
  • соль, перец, майонез (по вкусу)

салат мімоза

Фото: lifehacker

Приготовление:

  • отвариваем на вкрутую яйца
  • отвариваем картофель и морковь
  • мелко нарезаем лук, немного промариновываем его в воде с уксусом.
  • разминаем вилкой рыбу
  • очищенные картофель и морковь натираем на грубой терке
  • выкладываем салат в глубокую салатницу
  • первый слой салата – картофель
  • промазываем его майонезом
  • солим и перчим по вкусу
  • выкладываем второй слой салата – это рыба, которая его пропитает
  • с маринованного лука сливаем воду и выкладываем третий слой
  • промазываем небольшим количеством майонеза
  • натираем на терке яичные белки и желтки
  • следующий слой – это белки, их тоже покрываем майонезом
  • вареная натертая морковь – следующий слой, смазываем майонезом, подсаливаем по вкусу
  • последний слой – тертые яичные желтки, их майонезом смазывать не нужно
  • украшаем зеленью – укропом или петрушкой
  • оставляем "Мимозу" в холодильнике на несколько часов.

Салат "Мимоза" с тунцом и сыром

Ингредиенты:

  • одна банка консервированного тунца
  • четыре яйца
  • одна луковица
  • две средние морковки
  • сливочное масло (замороженное) – 50 г
  • сыр твердый – 150 г
  • майонез – 4 столовые ложки
  • лимонный сок – одна чайная ложка

салат мімоза

Фото: kot-obzhora

Пошаговый рецепт приготовления:

  • отвариваем вкрутую яйца
  • охлаждаем
  • чистим
  • отделяем желтки от белков
  • отдельно натираем их на мелкой терке
  • отварную морковь очищаем от кожуры
  • натираем на мелкой терке
  • твердый сыр также натираем на терке
  • лук тонко нарезаем кольцами
  • замороженное масло измельчаем на терке
  • в салатник выкладываем сначала тунец, размятый вилкой
  • далее – кольца лука
  • далее морковь
  • далее тертый сыр
  • далее сливочное масло
  • далее яичные белки
  • каждый слой покрываем тонкой майонезной сеточкой
  • последний слой – желточная крошка.
Новости
Общество
Читайте также:
окупант жаліється на відсутність їжі
31 августа, 2023 четверг
На Запорожье оккупанты держат в яме и почти не кормят военных РФ, отказавшихся идти в бой, - Маляр
Давид Арахамія
1 сентября, 2023 пятница
Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину
Данило Гетманцев
31 августа, 2023 четверг
Гетманцев рассказал о подготовке законопроекта о новом временном налоге
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
1 сентября
16:41
Воевал против Украины: в Чехии приговорили снайпера к 21 году тюрьмы
16:39
В Украине простились с военными, погибшими в результате падения двух вертолетов над Донетчиной
16:29
На модернизацию железной дороги направили €100 млн. На что пойдут средства
16:26
В Сумской области предупредили об угрозе ударных БПЛА
16:21
ОП: Украина обжалует зерновые ограничения ЕС в случае продления запрета
16:20
Смартфон
Украина запустила приложение "Мрия" для образования детей за границей
16:19
Россия запустила новый фейк о торговле детьми в Украине
16:19
Эксклюзив
Около 160 тысяч украинских школьников имеют статус ВПЛ: история маленькой киевлянки, которая в этом году вынужденно пошла в школу во Львове
16:11
Эксклюзив
Оккупанты усилили обстрелы гражданских населенных пунктов Купянского района, - вр.и.о.начальника РВА Канашевич
16:02
"Заря" узнала соперников в Лиге конференций. Результаты жеребьевки
15:55
В школах на ВОТ не допустили к занятиям старшеклассников, не имеющих паспортов РФ, - Центр нацсопротивления
15:52
Правительство назначило заместителей министра энергетики и согласовало кандидатуры нескольких глав РГА
15:44
В РФ подтвердили дату встречи Путина и Эрдогана
15:41
Samsung
У Samsung будут чипы памяти нового поколения: акции компании выросли на 6%
15:35
SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
15:28
Чехия сократила список городов, где будут принимать украинских беженцев
15:22
Из порта Одесчины вышли два загруженных чугуном и рыжей судна, которые были заблокированы все время масштабной войны
15:12
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
15:09
Германия предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военных
15:09
Энергоатом запустил всеукраинский творческий проект для детей "Все будет Украина". Как присоединиться
14:59
Правительство утвердило требования к местам жительства ВПЛ. По всей Украине пройдут проверки
14:34
OPINION
Зеленский идет на выборы. Почему ему можно посочувствовать
14:26
На Луне нашли новый кратер: возможно, это место падения аппарата РФ "Луна-25"
14:11
Послов РФ и Беларуссии пригласили на вручение Нобелевской премии. МИД Украины отреагировал
14:09
Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: погиб гражданский
13:34
Часть Украины с дождями и грозами, местами град: Наталья Диденко о погоде в первые выходные осени
13:29
Глава МОН рассказал о специальной программе обучения украинских детей за границей
13:24
"Криворукие какие-то": ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон
13:22
Жатва-2023: аграрии намолотили более 33 млн тонн урожая
12:59
СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома РФ за подготовку "выборов" на ВОТ Украины
12:44
Фитнес-тренеру Заволоке, публично оскорблявшему военных в Полтаве, избрали меру пресечения
12:33
Министр рыбхоза Японии извинился за то, что назвал воду с Фукусимы "загрязненной", но отказался увольняться
12:29
На Донетчине из-за обстрелов обесточена шахта, без света - часть абонентов в 6 областях
12:11
Ученые обнаружили, что растения "кричат" от боли и стресса
12:06
Эксклюзив
Более 110 тыс. захватчиков: в ВСУ рассказали, где РФ сосредоточила больше всего сил в Украине
12:00
В России будут искать новые способы для распространения нарративов, недавно утвердившихся для информационной войны, - ГУР
12:00
нафта термінал корабель танкер
Мировые цены на нефть продолжат расти
11:59
Оккупанты в Мелитополе продолжают грабить гаражи якобы для поиска партизан
11:56
Курс валют 1 сентября: цены на доллар, евро, злотый
11:49
В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV