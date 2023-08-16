Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Салат из тунца. Варианты приготовления
Инфографика

Салат из тунца. Варианты приготовления

16 августа, 2023 среда
13:32

Салат с тунцем – очень вкусно, быстро и аппетитно. Существует много разных рецептов, но обычно салаты с тунцом получаются легкими и питательными. Салаты по этим рецептам будут оригинально смотреться как в будни, так и на праздничном столе

Салат с тунцем.

Ингредиенты:

  • консервированный тунец - одна банка
  • три огурца
  • десять листьев базилика
  • листья салата – 200 г
  • кунжут – полчайной ложки
  • Для заправки салата смешайте сок лимона и оливковое масло.

салат з тунцем

Пошаговое приготовление:

  • промываем огурцы и листья салата
  • откройте банку с тунцем
  • сливаем лишнюю жидкость
  • нарезаем огурцы мелкими кусками
  • листья салата рвём руками
  • выкладываем на приготовленное блюдо для салата
  • сверху раскладываем огурцы
  • дальше идут кусочки тунца
  • далее – базилик
  • В завершение поливаем салат лимонным соком с оливковым маслом.
  • посыпаем кунжутом.

Салат с консервированным тунцем, авокадо и кукурузой

Ингредиенты:

  • консервированный тунец - одна банка
  • одно авокадо
  • листья салата – 200 г
  • кукуруза – одна банка
  • помидоры черри – три штуки
  • огурцы – одна штука
  • маслины – 150 г
  • половинка фиолетовой луковицы
  • соль, специи и приправы (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления:

Для заправки такого салата используем оливковое и бальзамический уксус.

  • открываем банку с тунцем
  • сливаем жидкость
  • рыбу разделяем на кусочки
  • достаем из банки кукурузу
  • достаем маслины без косточек
  • моем листья салата и рвём руками
  • нарезаем тонкими полукольцами луковицу
  • небольшими кусочками нарезаем огурец
  • режем дольками помидоры черри
  • квадратиками режем авокадо
  • для заправки смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус, специи и соль.
  • все ингредиенты складываем в большую миску
  • заправляем
  • перемешиваем.

Приятного аппетита!

Салат с тунцем и яйцом. Быстрый простой рецепт

Ингредиенты:

  • консервированный тунец – одна банка
  • куриные яйца – три штуки
  • листья салата – 200 г
  • помидоры – 200 г
  • фиолетовая луковица – 1 штука
  • черный, красный перец и соль (по вкусу)
  • для любителей майонеза – добавьте немного

Пошаговое приготовление:

  • открываем банку с тунцем
  • сливаем жидкость
  • рыбу разделяем на кусочки
  • промываем листья салата
  • чистим отварные яйца и нарезаем дольками
  • луковицу нарезаем кольцами
  • в широкой миске все смешиваем, кроме яиц
  • солим салат
  • поливаем оливковым маслом
  • аккуратно перемешиваем
  • выкладываем дольками яйца
  • еще раз заправляем и украшаем зеленью.

Салат "Мимоза тунцом"

Ингредиенты:

  • пять средних картофелин
  • четыре небольших морковки
  • один репчатый лук
  • три куриных яйца
  • тунец (в масле)
  • соль (по вкусу)
  • одна чайная ложка сахара
  • уксус (9%) – одна столовая ложка
  • пол стакана воды.

Пошаговая подготовка:

  • маринованный лук с сахаром и уксусом
  • заливаем теплой водой
  • ставим на двадцать минут постоять
  • отвариваем морковь, картофель, белки яиц
  • натерем на мелкой терке
  • разминаем рыбу
  • выкладываем в сосуд слоями все продукты
  • сначала большую часть тертого картофеля
  • затем рыбу (вместе с соком и маслом)
  • далее лук
  • далее остальной картофель
  • затем майонез
  • морковь
  • снова майонез
  • яичные белки
  • полностью смазываем майонезом
  • осыпаем яеным желтком
  • ставим на час в холодильник.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
На фото: підозрювані
15 августа, 2023 вторник
Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии
путлер шойгу
16 августа, 2023 среда
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
Судно Joseph Schulte
16 августа, 2023 среда
Из порта Одессы вышло первое судно после выхода России из "зернового соглашения"
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.1
    Покупка 37.1
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.74
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
14:45
Казахстан строит 20 новых пограничных залогов на границе с РФ
14:32
В Литве заявили о закрытии двух пунктов пропуска с Беларусью
14:32
Отрицали существование Украины: в Николаеве СБУ объявила подозрение двум чиновникам Облэнерго
14:12
Иоганнис подтвердил, что Румыния будет учить украинских пилотов на F-16.
14:06
Болезненная и опасная процедура: Минздрав о мифах относительно комплексного обследования новорожденных
14:05
Владельцам премиум-подписки у Х стала доступна новая вкладка Highlights
14:05
OPINION
У нас как не было, так и нет стратегии победы
14:03
Пресс-релиз
ОО "Мечта детей Украины" уже занимается более 400 семей погибших защитников на Днепропетровщине
14:01
Netflix
Превратить смартфон в контроллер: Netflix запустил бета-тест стриминга для игр на телевизорах
13:55
Оккупационные власти Крыма предложили ввести штрафы за фото и видео работы ПВО
13:50
"Снят за один день": 24 августа в кинотеатрах Украины и Польши покажут документальный фильм "День Независимости"
13:43
Обновлено
Силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области
13:38
Названы 25 стран мира, которые испытывают наибольшую нехватку воды
13:36
Twitter
Маск сделал TweetDeck доступным только для подписчиков
13:34
НАПК пригласило руководителей компаний, не вышедших с рынка РФ, увидеть последствия войны своими глазами
13:23
Гуменюк об оккупантах в Крыму: "Они понимают, что им осталось недолго находиться в этих пунктах базирования"
13:18
В минобороны РФ заявили о сбитии украинского БПЛА над Крымом
13:03
Министр обороны Китая прилетел в Беларусь
12:59
Около 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки погибли на войне в Украине, - ЦНС
12:47
Российская армия атаковала Херсонщину: ранены 7 человек
12:40
Оккупанты вывезли из Мариуполя еще 1,5 тыс тонн украинского зерна, - Андрющенко
12:39
Эксклюзив
Люди в оккупированных Северодонецке и Лисичанске жалуются на закрытые аптеки, - ОВА
12:34
За неделю из Купянского района эвакуировали 436 человек
12:26
Физики обнаружили, что звук действительно может распространяться в вакууме при соответствующих условиях
12:23
Контрразведка на Киевщине задержала "крота", пытавшегося вступить в ДШУ для сбора разведданных
12:13
Китайский импорт иранской нефти достиг наивысшего уровня за последнее десятилетие
12:11
Группа The Killers извинилась за появление российского барабанщика на сцене в Грузии
12:09
Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в Колизее
12:08
Погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых в Украине, – Минагрополитики
12:03
OPINION
Путин готовится к внутренней войне
12:03
Подвергал пыткам более 500 гражданских в Харьковской области: боевику "ЛНР" объявили подозрение
11:53
Эксклюзив
"Ожидаем отправки первой группы пилотов": Ингат о процессе передачи F-16 Украине
11:46
Экс-нардепа Святаша будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины и мошенничество
11:43
Продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления "зернового соглашения" для выхода из мирового кризиса
11:35
Обновлено
Россияне атаковали дронами порт Рени в Одесской области, в Харьковской области повреждены складские помещения
11:29
Обновлено
Над Харьковщиной утром силы ПВО сбили 3 "шахеда"
11:17
Обновлено
СБУ применила дрон Sea Baby для атаки на Крымский мост в июле, отдельные надводные - на "Оленегорский горняк" и SIG, - Малюк
11:16
Посол рассказал о преимуществах израильской системы раннего оповещения, которую планируют запустить в Украине
11:11
После полномасштабного вторжения РФ 2,4 млн украинцев уехали за границу и не вернулись
11:06
H&M исследует эксплуатацию работников на швейных фабриках Мьянмы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV