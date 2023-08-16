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Салат из тунца. Варианты приготовления
Салат с тунцем – очень вкусно, быстро и аппетитно. Существует много разных рецептов, но обычно салаты с тунцом получаются легкими и питательными. Салаты по этим рецептам будут оригинально смотреться как в будни, так и на праздничном столе
Салат с тунцем.
Ингредиенты:
- консервированный тунец - одна банка
- три огурца
- десять листьев базилика
- листья салата – 200 г
- кунжут – полчайной ложки
- Для заправки салата смешайте сок лимона и оливковое масло.
Пошаговое приготовление:
- промываем огурцы и листья салата
- откройте банку с тунцем
- сливаем лишнюю жидкость
- нарезаем огурцы мелкими кусками
- листья салата рвём руками
- выкладываем на приготовленное блюдо для салата
- сверху раскладываем огурцы
- дальше идут кусочки тунца
- далее – базилик
- В завершение поливаем салат лимонным соком с оливковым маслом.
- посыпаем кунжутом.
Салат с консервированным тунцем, авокадо и кукурузой
Ингредиенты:
- консервированный тунец - одна банка
- одно авокадо
- листья салата – 200 г
- кукуруза – одна банка
- помидоры черри – три штуки
- огурцы – одна штука
- маслины – 150 г
- половинка фиолетовой луковицы
- соль, специи и приправы (по вкусу).
Пошаговый рецепт приготовления:
Для заправки такого салата используем оливковое и бальзамический уксус.
- открываем банку с тунцем
- сливаем жидкость
- рыбу разделяем на кусочки
- достаем из банки кукурузу
- достаем маслины без косточек
- моем листья салата и рвём руками
- нарезаем тонкими полукольцами луковицу
- небольшими кусочками нарезаем огурец
- режем дольками помидоры черри
- квадратиками режем авокадо
- для заправки смешиваем оливковое масло, бальзамический уксус, специи и соль.
- все ингредиенты складываем в большую миску
- заправляем
- перемешиваем.
Приятного аппетита!
Салат с тунцем и яйцом. Быстрый простой рецепт
Ингредиенты:
- консервированный тунец – одна банка
- куриные яйца – три штуки
- листья салата – 200 г
- помидоры – 200 г
- фиолетовая луковица – 1 штука
- черный, красный перец и соль (по вкусу)
- для любителей майонеза – добавьте немного
Пошаговое приготовление:
- открываем банку с тунцем
- сливаем жидкость
- рыбу разделяем на кусочки
- промываем листья салата
- чистим отварные яйца и нарезаем дольками
- луковицу нарезаем кольцами
- в широкой миске все смешиваем, кроме яиц
- солим салат
- поливаем оливковым маслом
- аккуратно перемешиваем
- выкладываем дольками яйца
- еще раз заправляем и украшаем зеленью.
Салат "Мимоза тунцом"
Ингредиенты:
- пять средних картофелин
- четыре небольших морковки
- один репчатый лук
- три куриных яйца
- тунец (в масле)
- соль (по вкусу)
- одна чайная ложка сахара
- уксус (9%) – одна столовая ложка
- пол стакана воды.
Пошаговая подготовка:
- маринованный лук с сахаром и уксусом
- заливаем теплой водой
- ставим на двадцать минут постоять
- отвариваем морковь, картофель, белки яиц
- натерем на мелкой терке
- разминаем рыбу
- выкладываем в сосуд слоями все продукты
- сначала большую часть тертого картофеля
- затем рыбу (вместе с соком и маслом)
- далее лук
- далее остальной картофель
- затем майонез
- морковь
- снова майонез
- яичные белки
- полностью смазываем майонезом
- осыпаем яеным желтком
- ставим на час в холодильник.
Приятного аппетита!
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