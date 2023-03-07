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Салат из пекинской капусты и кукурузы
Изысканный салат из капусты пекинской и кукурузы порадует не только своим вкусом, но и легкостью приготовления. Простой набор продуктов с фантастической скоростью превратится в настоящий кулинарный шедевр
Ингредиенты:
- Одна пекинская капуста
- Два помидора
- Один стакан консервированной кукурузы
- Одна вязочка зеленого лука
- Четыре столовых ложки майонеза
- Четыре столовых ложки сметаны
- Щепотка соли
Рецепт приготовления салата из пекинской капусты.
- Промываем капусту
- Моем помидоры и нарезаем их небольшими кубиками.
- Мелко нарезаем вымытый зеленый лук
- В глубокий сосуд выкладываем все ингредиенты
- Хорошо все смешиваем
- Добавляем соль
- Даем салату постоять до десяти минут
- Далее добавляем майонез
- Добавляем сметану
- Легко еще раз смешиваем продукты
- Салат готов!
Приятного аппетита!
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