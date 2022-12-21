Саксония собрала зимнюю помощь для нескольких украинских городов
21 декабря земля Федеративной Республики Германия - Саксония отправила груз с зимней помощью для восьми украинских городов
Об этом информируют на сайте правительства Саксонии .
"Земля Саксония поддерживает людей в восьми городах Украины, доставка гуманитарной помощи общей стоимостью около 280 тысяч евро", - пишет пресс-служба.
В помощь входят перевязочные материалы на 10 тысяч евро для каждого города, лекарства на 5 тысяч евро и 10 электрогенераторов с канистрами с бензином.
Зимние поставки предусмотрены для столицы Киева, городов Обухов, Галич, Ирпень, Золотоноша, Турка, Владимир и Вышгород должны прийти в Украину вовремя к рождественскому сезону. В семи из восьми городов уже есть города-побратимы в Саксонии.
В Вышгород уже отправился микроавтобус с консервами, электрогенераторами и медикаментами.
"Благодаря большой приверженности многих партнеров, таких как муниципалитеты Саксонии, Немецкий Красный Крест, Ассоциация городов и муниципалитетов Саксонии или транспортной компании Sachsenland Transport & Logistik GmbH Dresden, стало возможным вместе обеспечить эту важную зимнюю помощь. Саксония остается солидарной. из-за беспощадной захватнической войны РФ, особенно сейчас в холодные месяцы. В настоящее время важно помогать и проявлять отношения", - сказал премьер-министр земли Михаэль Кречмер.
- 23 октября премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за возобновление поставок российского газа после войны и продвижение Германией переговоров между РФ и Украиной.
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