Сахар из нового урожая будет значительно дороже, - аграрии
В ближайшее время в Украине может сильно подняться цена на сахар, ведь из 34 сахарозаводов на газе работают 19. Четыре из них просто отказались от работы, поскольку с экономической точки зрения это невыгодно
Об этом заявил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, передает Еспресо.TV.
"Подорожание газа с 7-8 гривен за кубометр до 28 гривен за кубометр производители сахара называют катастрофой и предупреждают, что себестоимость сахара уже достигла 30-32 грн за килограмм. Соответственно, отпускная цена вырастет до 35-40 грн за кило, а в магазинах к ней приплюсуют еще и торговую надбавку", - приводит слова Коваль портал "Наш город" (Днепр).
При этом, по словам Коваля, единственное, что сейчас сдерживает рост цен на сахар – "свеклу в этом году собрали больше, чем в прошлом".
"Аграрии уже убрали почти 67% посевных площадей, теперь им нужно обработать этот сбор, переработать его на сахар и заложить на хранение. Старые запасы распродают населению по сниженным ценам – от 23-24 гривен за килограмм. Но производители предупреждают, что сахар нового урожая будет стоить гораздо дороже", - объяснил Павел Коваль.
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