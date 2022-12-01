Об этом он рассказал во время трансляции Киевского форума по безопасности в эфире Еспресо.



"Я бы хотел, чтобы мы ознвали, что у каждого свое видение победы. И до тех пор пока у нас не будет единого видения победы в этой войне совместно с нашими партнерами, нам будет крайне сложно решить этот вопрос. Потому что в таком вопросе нужно всегда ставить точку, а любые компромиссы в победе являются только отсрочкой во времни дальнейших проблем, которые могут ожидать нашу страну", - отметил секретарь СНБО.



Алексей Данилов подчеркнул, что победа - это возвращение украинских институтов на границы, признанные 1 декабря 1991 года, а до того времени ни о какой победе речи быть не может.



"А склонять нас к каким-то компромиссам с людьми, которые убивают наших детей и зверствуют на украинской земле, я считаю, что это безобразие, и мы не должны об этом говорить. Украина и украинцы заплатили огромную цену за ту свободу, которую мы держим сегодня на своих плечах не только для себя, но и для стран НАТО, находящихся на границе с нами, и мы показали всему миру, что не надо бояться тех, кто последние 20 лет пугали мир, что они так мощны и с ними надо считаться. Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех пределах, в которых они сейчас существуют, потому что сегодня Россия является одной из немногих стран, которая имеет колонии на своей территории, к тому же уничтожила большое количество народов, культур и традиций – они просто варвары. А когда вы говорите, что с этими варварами мы должны садиться за стол и о чем-то с ними говорить, то, по моему мнению, это будет недостойно нашего народа", - отметил Данилов.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

23 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.

29 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле исключают возможность переговоров с Украиной, потому что этому якобы мешает "украинская позиция"