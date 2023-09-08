"Саботаж": волонтер Яровая объяснила заявление о торможении Минюстом закупки зимней формы для ВСУ

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Должностные лица министерства юстиции получили письмо 3 месяца назад, когда мы только начинали торговать зимней формой. Они получили письмо, оно было расписано на структурное подразделение, а непосредственно на центр проверки качества, и мне каждый день рассказывали, что скоро оно будет восстановлено", - заявила представитель общественности при Минобороны.

Яровая отметила, что на состоявшемся 23 августа этого года комитете по нацбезопасности и обороне "глава этого подразделения сказал, что этот приказ прошел все структурные подразделения Минобороны и вышел на согласование Генерального штаба до Главкома".

"Главком его согласовал, и каждый день мне рассказывали, что это письмо находится в Министерстве юстиции и Минюст тормозит этот процесс. И мне это говорило должностное лицо Минобороны. Выяснилось, что приказ вообще не вышел за границы Минобороны, он до сих пор находится там и даже не пошел на согласование в регуляторный орган, где он сначала должен быть зарегистрирован, а потом уже идти на согласование Минюста", – отметила она.

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Волонтер добавила, что вчера, 7 сентября, после огромного скандала, юристы Минобороны "побежали в регуляторный орган, но на сегодня, когда я спросила, что же там с приказом, - мне снова сказали, что он находится в Минобороны на согласовании у юристов".

Она отметила, что через неделю начинается сдача зимней формы и снова ситуация, когда будет прием по тому рабочему образцу - "как принимали турецкую форму".

"Кроме того, как назвать это саботажем, я не могу это никак назвать, потому что 3 месяца назад этот вопрос был поднят, этот вопрос нам, антикоррупционному органу, был обещан, что он будет рассмотрен и решен в кратчайшие сроки. Но сегодня этот вопрос не решен, от Минюста и регуляторной службы я получила информацию, что они зарегистрируют очень быстро, как только к ним поступит этот приказ. К ним этот приказ сегодня не поступил", - подчеркнула Яровая.

Скандал с Резниковым

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ, еще в прошлом году.

По данным народного депутата, министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.