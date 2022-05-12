Саботаж и диверсия со стороны командования Медицинских сил ВСУ, - майор Пилипец об увольнении руководителя Запорожского военного госпиталя
Майор, заместитель командира 71-го военного мобильного госпиталя Дмитрий Пилипец считает, что увольнение Виктора Пысанко с должности руководителя Запорожского военного госпиталя является саботажем и диверсией со стороны командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины во время войны с Россией
Военный рассказал об этом в эфире Еспресо.
"Увольнение с должности руководителя Запорожского военного госпиталя подполковника медицинской службы ВСУ Виктора Пысанко - это один из признаков непрофессионализма командования Медицинских сил. Я прямым текстом называю это саботажем и диверсией со стороны командования Медицинских сил ВСУ во время войны. Объяснения и обоснования увольнения Пысанка с должности нет. Официальной реакции высшего военно-политического руководства страны также нет", - отметил Пилипец.
Майор добавил, что Виктор Пысанко в должности руководителя Запорожского военного госпиталя совершил революцию в работе медучреждения, а его временная замена вообще не имеет необходимого опыта.
"За 3 месяца в должности Виктор Пысанко успел провести революцию в Запорожском военном госпитале. Была восстановлена материально-техническая база, налажено взаимодействие с волонтерскими организациями и местным университетом, с Академией медицинских наук. Госпиталь также был укомплектован высокопрофессиональными кадрами хирургического и анестезиологического профилей. Сейчас обязанности командира исполняет офицер без опыта. Вероятность того, что он сможет продолжить работу, которая велась 3 месяца, - минимальная. Коллектив Запорожского военного госпиталя требует возвращения подполковника Виктора Пысанко на должность", - отметил Дмитрий Пилипец.
- 5 апреля 2022 г. волонтер Оксана Корчинская рассказала, что приказом командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяны Остащенко уволен с должности руководителя Запорожского военного госпиталя подполковник медицинской службы ВСУ Виктор Пысанко и это увольнение никак не мотивируют.
- Работники Запорожского военного госпиталя, волонтеры и пациенты выступили против увольнения главврача медучреждения Пысанко.
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