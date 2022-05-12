Военный рассказал об этом в эфире Еспресо.

"Увольнение с должности руководителя Запорожского военного госпиталя подполковника медицинской службы ВСУ Виктора Пысанко - это один из признаков непрофессионализма командования Медицинских сил. Я прямым текстом называю это саботажем и диверсией со стороны командования Медицинских сил ВСУ во время войны. Объяснения и обоснования увольнения Пысанка с должности нет. Официальной реакции высшего военно-политического руководства страны также нет", - отметил Пилипец.

Майор добавил, что Виктор Пысанко в должности руководителя Запорожского военного госпиталя совершил революцию в работе медучреждения, а его временная замена вообще не имеет необходимого опыта.

"За 3 месяца в должности Виктор Пысанко успел провести революцию в Запорожском военном госпитале. Была восстановлена материально-техническая база, налажено взаимодействие с волонтерскими организациями и местным университетом, с Академией медицинских наук. Госпиталь также был укомплектован высокопрофессиональными кадрами хирургического и анестезиологического профилей. Сейчас обязанности командира исполняет офицер без опыта. Вероятность того, что он сможет продолжить работу, которая велась 3 месяца, - минимальная. Коллектив Запорожского военного госпиталя требует возвращения подполковника Виктора Пысанко на должность", - отметил Дмитрий Пилипец.

5 апреля 2022 г. волонтер Оксана Корчинская рассказала, что приказом командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяны Остащенко уволен с должности руководителя Запорожского военного госпиталя подполковник медицинской службы ВСУ Виктор Пысанко и это увольнение никак не мотивируют.

Работники Запорожского военного госпиталя, волонтеры и пациенты выступили против увольнения главврача медучреждения Пысанко.

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