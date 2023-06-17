Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили объявил, что намерен активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует
Об этом сообщает Новости-Грузия.
"Несмотря на свое состояние здоровья, я намерен очень активно присоединиться к грузинской политике, параллельно с моей деятельностью в отношении Украины", – говорится в заявлении Саакашвили.
По его словам, в Грузии нельзя, сложа руки, ждать победы Украины и нужно активно приближать ее "инновационными и смелыми действиями".
Кроме того, бывший президент заявил, что с сегодняшнего дня намерен участвовать во всех судебных процессах против него и призвал к объединению все национальные и антироссийские силы.
Саакашвили отметил, что последней каплей, которая подтолкнула его сделать такое заявление, стали слова на заседании Верховной Рады Аджарии - главой правительства Торнике Рижвадзе, которое назвал войну 2008 года "трусливо проигранной войной".
Детали дела Саакашвили
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении, еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении В 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.
Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он якобы со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.
В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.
6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экспрезидента. Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.
В то же время Саакашвили назвал заседание суда "улыбкой", а свой приговор - "смертным". А в апреле экспрезидент заявил, что он " близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.
- 3 июня сообщалось, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили убежден , что скоро Украина победит, Грузия сможет вернуть свои территории, оккупированные РФ, а украинско-грузинскую границу будет проходить по реке Псоу.
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