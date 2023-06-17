Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику

Об этом сообщает Новости-Грузия.

"Несмотря на свое состояние здоровья, я намерен очень активно присоединиться к грузинской политике, параллельно с моей деятельностью в отношении Украины", – говорится в заявлении Саакашвили.

По его словам, в Грузии нельзя, сложа руки, ждать победы Украины и нужно активно приближать ее "инновационными и смелыми действиями".

Кроме того, бывший президент заявил, что с сегодняшнего дня намерен участвовать во всех судебных процессах против него и призвал к объединению все национальные и антироссийские силы.

Саакашвили отметил, что последней каплей, которая подтолкнула его сделать такое заявление, стали слова на заседании Верховной Рады Аджарии - главой правительства Торнике Рижвадзе, которое назвал войну 2008 года "трусливо проигранной войной".

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении, еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении В 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили , что он якобы со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку , после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экспрезидента. Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда "улыбкой", а свой приговор - "смертным". А в апреле экспрезидент заявил, что он " близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.