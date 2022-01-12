Саакашвили заявил, что придет на заседание суда 13 января

Об этом сообщает Грузия Online.



"Завтра я приду на "суд" и скажу то, что должен сказать. Встретимся 13-го в 13:00", - написал экс-президент Грузии в Facebook.



Саакашвили назвал приговор по делу фейковым и пообещал сказать свое слово на заседании.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.