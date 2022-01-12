Саакашвили заявил, что придет на заседание суда 13 января
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что придет на заседание Тбилисского городского суда 13 января по делу о незаконном пересечении границы страны
Об этом сообщает Грузия Online.
"Завтра я приду на "суд" и скажу то, что должен сказать. Встретимся 13-го в 13:00", - написал экс-президент Грузии в Facebook.
Саакашвили назвал приговор по делу фейковым и пообещал сказать свое слово на заседании.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
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