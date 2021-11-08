Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом
Заключенного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом
Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги Народа" Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с Саакашвили, а также ряд грузинских СМИ.
"Есть информация, что Михаила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (как будто). Но эта информация не подтверждена. (Информация уточняется и обновляется)", - написала Ясько.
В то же время издание Грузия.Online сообщает со ссылкой на мать политика Гиули Аласанию, что Саакашвили перевезли в Горийский военный госпиталь.
По данным издания, над пенитенциарным учреждением, где держали политика, появился вертолет, а из учреждения выехали две бронированные автомашины.
Издание также цитирует заявление личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что созданный Минздравом консилиум врачей сделал единогласный вывод о необходимости срочно госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику.
"Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику", - сказал Кипшидзе.
С Facebook-страницы Саакашвили транслируется вживую освещение событий грузинским телевидением.
На странице Саакашвили в Twitter в 16:26 по киевскому времени появилось сообщение о том, что местонахождение Саакашвили неизвестно.
"SOS! Местонахождение Михаила Саакашвили неизвестно", - говорится в сообщении.
Пенитенциарная служба Грузии сообщила в Facebook, что Саакашвили перевели в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
"С целью недопущения ухудшения состояния здоровья и в связи с повышенной опасностью заключенного Михеила Саакашвили перевели из 12-го исправительного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Дополнительную информацию будем предоставлять общественности поэтапно", - говорится сообщении.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михаила Саакашвили.
- Президент Грузии заявила, что не помилует Михаила Саакашвили.
- 5 ноября редактор News Georgia Ия Баратели сообщила, что состояние Михеила Саакашвили ухудшилось.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.97Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное