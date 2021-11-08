Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги Народа" Елизавета Ясько, которая находится в отношениях с Саакашвили, а также ряд грузинских СМИ.



"Есть информация, что Михаила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (как будто). Но эта информация не подтверждена. (Информация уточняется и обновляется)", - написала Ясько.



В то же время издание Грузия.Online сообщает со ссылкой на мать политика Гиули Аласанию, что Саакашвили перевезли в Горийский военный госпиталь.



По данным издания, над пенитенциарным учреждением, где держали политика, появился вертолет, а из учреждения выехали две бронированные автомашины.



Издание также цитирует заявление личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что созданный Минздравом консилиум врачей сделал единогласный вывод о необходимости срочно госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику.



"Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику", - сказал Кипшидзе.



С Facebook-страницы Саакашвили транслируется вживую освещение событий грузинским телевидением.



На странице Саакашвили в Twitter в 16:26 по киевскому времени появилось сообщение о том, что местонахождение Саакашвили неизвестно.



"SOS! Местонахождение Михаила Саакашвили неизвестно", - говорится в сообщении.



Пенитенциарная служба Грузии сообщила в Facebook, что Саакашвили перевели в медучреждение для обвиняемых и осужденных.



"С целью недопущения ухудшения состояния здоровья и в связи с повышенной опасностью заключенного Михеила Саакашвили перевели из 12-го исправительного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18. Дополнительную информацию будем предоставлять общественности поэтапно", - говорится сообщении.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михаила Саакашвили.

Президент Грузии заявила, что не помилует Михаила Саакашвили.

5 ноября редактор News Georgia Ия Баратели сообщила, что состояние Михеила Саакашвили ухудшилось.

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