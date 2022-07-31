Саакашвили уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья, - адвокат
Адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья
Как сообщает "Европейская правда", такое заявление адвокат сделал 30 июля в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу Imedi.
"Главной задачей повестки дня стало сохранение его (Саакашвили) жизни, выживания. Исходя из этого, все другие вопросы были сняты, в частности политику. Он вообще идет из грузинской политики, не только из "Национального движения", но и из грузинской политики", – утверждает адвокат и добавляет, что "в настоящее время стоит вопрос жизни и смерти, а не политики".
Сам Саакашвили не комментировал заявление своего адвоката.
Как известно, экспрезидент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.
- В маесообщалось , что находящегося в Руставской тюрьме в Тбилиси экс-президента Грузии Михеила Саакашвили переведут в местную клинику для обследования состояния здоровья
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