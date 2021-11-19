Саакашвили согласился прекратить голодовку и переехать в военный госпиталь

Об этом сообщает Грузия Online.



"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори и прекратит голодовку после размещения в госпитале", - заявил адвокат экс-президента Ника Гварамия.



По его словам, сегодня независимые эксперты отправятся в госпиталь, чтобы проверить условия в нем.



"Конечно, мы думаем, что там наверняка есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", - подчеркнул Гварамия.



Сообщается, что Саакашвили согласился прекратить голодовку после общения с адвокатом и консулом Украины.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.

14 ноября врач Михеила Саакашвили сообщил, что тот не в состоянии встать с постели, однако грузинские власти опровергли эту информацию.

18 ноября Михеил Саакашвили потерял сознание в больнице.

19 ноября грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружили поражение мозга.