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Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа организовать его участие в судебном процессе

14 декабря, 2022 среда
16:37
Мир Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа в организации его участия в судебном процессе в Тбилиси

Об этом информирует "Грузия Online".

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе передал журналистам новое письмо третьего президента Грузии.

"Я осознаю все риски, учитывая нынешнее состояние моего здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий, что буду включен в свой процесс хотя бы по видеосвязи", - пишет Саакашвили.

Бывший президент Грузии написал, что ему отказано в участии в судебном процессе в Тбилиси.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве, присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовке. Разумеется, я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий того, что включусь в свой процесс хотя бы по видеосвязи. Есть предел любым издевкам и унижениям", - говорится в письме Саакашвили.

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