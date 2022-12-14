Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа организовать его участие в судебном процессе
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа в организации его участия в судебном процессе в Тбилиси
Об этом информирует "Грузия Online".
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе передал журналистам новое письмо третьего президента Грузии.
"Я осознаю все риски, учитывая нынешнее состояние моего здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий, что буду включен в свой процесс хотя бы по видеосвязи", - пишет Саакашвили.
Бывший президент Грузии написал, что ему отказано в участии в судебном процессе в Тбилиси.
"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве, присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовке. Разумеется, я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий того, что включусь в свой процесс хотя бы по видеосвязи. Есть предел любым издевкам и унижениям", - говорится в письме Саакашвили.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
- Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 14 февраля Саакашвили ограничили право на свидание в тюрьме.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку.
- 30 июля адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала, что Саакашвили отравили.
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