Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку

Об этом пишет Эхо Кавказа.



"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - подчеркнул Михаил Саакашвили.



Он назвал свое здоровье второстепенным вопросом и на суде зачитал письмо нидерландского врача, в котором говорится, что повторное голодание может привести к непоправимым последствиям и смерти.



"Мое требование - оказание адекватной медицинской помощи, как того требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "Эмпатия"", - пояснил бывший президент Грузии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb