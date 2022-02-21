Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного процесса объявил бессрочную голодовку
Об этом пишет Эхо Кавказа.
"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом", - подчеркнул Михаил Саакашвили.
Он назвал свое здоровье второстепенным вопросом и на суде зачитал письмо нидерландского врача, в котором говорится, что повторное голодание может привести к непоправимым последствиям и смерти.
"Мое требование - оказание адекватной медицинской помощи, как того требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "Эмпатия"", - пояснил бывший президент Грузии.
- Напомним, 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
- Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим в уголовном деле о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 14 февраля Саакашвили ограничили право на свидания в тюрьме.
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