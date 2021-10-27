Саакашвили считает себя узником Путина и говорит, что его жизнь под вопросом – Денисова

Об этом она сообщила во время брифинга.

"Саакашвили говорит, что "моя жизнь под вопросом сегодня". Он считает себя узником Путина. И говорит, что больше всего не хочет плохо сделать Украине и допустить кровопролитие в Грузии… Он не будет переезжать в тюремную больницу, которая находится в колонии № 18. Он считает, что там опасно для его жизни, поскольку состав заключенных, отбывающих наказание в этой колонии, опасен для него… Я буду обращаться с учетом того, что есть договор специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии с таким медицинским центром, как "Виван меди", чтобы перевезли по необходимости Саакашвили именно в этот частный центр для оказания такой помощи", - заявила Денисова.

Она сообщила, что Саакашвили высказался однозначно против принудительного кормления и на этом будет настаивать, несмотря на то, что в результате голодовки в любой момент может наступить кризисное состояние.

По словам омбудсмена, в тюрьме Саакашвили производят анализы. Также приехал украинский врач. Также в колонии дежурит реанимационная бригада, которая может провести переливание крови или массаж сердца, но восстановить жизненно важные органы она не сможет и довезти Саакашвили в больницу тоже не сможет.

В свою очередь, грузинский омбудсмен отметила, что Саакашвили хочет лично представлять свои интересы в суде, но его процессуальные права нарушаются.

Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать.

27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении в Грузии.

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