Саакашвили рассказал, как он попал в Грузию перед арестом

Об этом он заявил в записанном еще перед арестом видео, обнародован на странице Саакашвили в facebook.

По словам Саакашвили, грузинский миллиардер и лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и нынешний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сорвали его планы вылететь самолетом из Азербайджана, а его жизни угрожала опасность.

"Всем привет из одного из лесов западной Грузии. Я оказался здесь через третью страну. После того, как я узнал, что Иванишвили отправил Гарибашвили в Азербайджан, мой самолет, на который я ехал в 2:00 ночи, должны были сбить в этих странах. Я решил въехать в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран ", - рассказал Саакашвили.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси , где скрывался Саакашвили.

3 октября сообщалось, что Саакашвили попал на родину паромом в вентиляционной шахте трейлера.

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