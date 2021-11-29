Саакашвили произнес речь в суде и покинул зал, заседание продолжат без него
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не будет присутствовать на судебном процессе по делу о разгоне митинга в 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди"
Об этом сообщает "Грузия Online".
После того, как Саакашвили произнес речь, он решил покинуть зал суда.
По мнению адвоката Саакашвили Беки Басилая, было бы лучше учесть рекомендацию врачей и отложить слушание дела в связи с состоянием здоровья третьего президента Грузии.
"Я не ожидал сегодня, что с его состоянием здоровья в течение стольких часов Михаил Саакашвили сможет принять участие в процессе и выступить с речью перед публикой. Если сегодня это непринципиально, лучше было бы отложить процесс. Но если важно, мы можем продолжить и готовы подавать ходатайство", - обратился Бека Басилая к коллегии судей.
Судейская коллегия решила продолжить слушание без подсудимого, заседание продлится до 17:00.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Михаил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
- 25 ноября врач заявил, что состояние здоровья Михаила Саакашвили удовлетворительное.
- 29 ноября проходит судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди".
- У здания, где проходит суд над Саакашвили, произошли столкновения между полицейскими и активистами.
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