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Саакашвили привезли в суд: у здания собрались протестующие

2 декабря, 2021 четверг
13:13
Общество

В четверг, 2 декабря, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд из Горийского военного госпиталя для участия в судебном процессе

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

По информации издания, ранее врачи сообщали, что состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное и готово к участию в процессе. Экспрезидент был переведен в Гору из тюремной больницы в ночь на 20 ноября, после того, как на 50-й день голодовки он попал в реанимацию. По итогам двух недель лечения политик вернулся в полноценное питание. Специалисты указывают, что у него по-прежнему отмечается всеобщая слабость.

На 2 декабря назначено очередное заседание по "делу о пиджаках", по которому Саакашвили обвиняется в растрате госсредств. Процесс проходит на фоне акции протеста, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны – "Единым национальным движением" (ЭНД).

Сторонники Саакашвили начали собираться у суда с утра. На месте устанавливается большой экран, на котором будут транслировать выступление третьего президента Грузии в суде.

Один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили призвал полицию не мешать проведению акции.

"Здесь соберутся тысячи наших сограждан... Акция будет ненасильственной. Напомню, что 29 ноября провокацию устроила сама полиция. Сначала они начали противостояние с журналистами, затем с мирными участниками акции, десятки активистов были задержаны. Надеюсь, что сегодня хотя бы не будет провокаций ", - сказал Хабеишвили.

Адвокаты Саакашвили заявляют, что он собирается произнести "важную речь".

Справка: Следствие по "делу о пиджаках" длится почти 8 лет. Дело квалифицировали по ст. 182 Уголовного кодекса Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы от 7 до 11 лет.

Речь идет о растрате более 8,8 млн лари в период с сентября 2009 года по февраль 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма предусматривает расходы Саакашвили на отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму $28,6 тыс., а также два костюма ручной работы на сумму $4,6 тыс.

Михаил Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений и говорил, что правительство партии "Грузинская мечта" возбудило это дело лишь для того, чтобы взорвать его имидж борца с коррупцией. В августе 2014 года по поручению семьи Саакашвили пиджаки и пальто бывшего грузинского лидера курьером доставили в канцелярию правительства. Посылку адресовали основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, но личные вещи третьего президента Грузии направили в бюро находок. Позже они были выставлены в президентской библиотеке в Тбилиси.

  • Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
  • 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
  • 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
  • 20 ноября Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
  • 25 ноября врач заявил , что состояние здоровья Михеила Саакашвили удовлетворительное.
  • 29 ноября состоялся судебный процесс над Михеилом Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди".
  • Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала поклонников экспрезидента выражать свою позицию исключительно мирными методами.
  • 29 ноября у здания, где состоялся суд над Саакашвили, произошли столкновения между полицейскими и активистами.
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