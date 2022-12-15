Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заявление бывшего президента, ранее приговоренного тбилисским судом к шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, зачитала адвокат. В нем отмечается, что Саакашвили не хотел бы давать своим критикам поводы обвинять его в том, что он сознательно вредит здоровью. Также, по словам Саакашвили, его просили прекратить голодовку депутаты Европарламента, которые пообещали следить за тем, будут ли соблюдать его права.

Напомним, причиной объявления голодовки стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить ему прямое включение из больничной палаты в ходе судебного процесса о его переводе для дальнейшего лечения в берлинскую клинику "Шарите". Саакашвили утром 14 декабря сообщил своим адвокатам, что будет держать голодовку до тех пор, пока ему не позволят дистанционно выступить на судебном процессе и обратиться в страну. В заявлении о прекращении голодовки речь не идет, было ли выполнено это условие. Следующее заседание суда состоится не ранее 22 декабря.

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