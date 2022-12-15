Саакашвили прекратил голодовку, длившуюся несколько часов
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в среду объявивший о голодании, через несколько часов заявил о его прекращении
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Заявление бывшего президента, ранее приговоренного тбилисским судом к шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, зачитала адвокат. В нем отмечается, что Саакашвили не хотел бы давать своим критикам поводы обвинять его в том, что он сознательно вредит здоровью. Также, по словам Саакашвили, его просили прекратить голодовку депутаты Европарламента, которые пообещали следить за тем, будут ли соблюдать его права.
Напомним, причиной объявления голодовки стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить ему прямое включение из больничной палаты в ходе судебного процесса о его переводе для дальнейшего лечения в берлинскую клинику "Шарите". Саакашвили утром 14 декабря сообщил своим адвокатам, что будет держать голодовку до тех пор, пока ему не позволят дистанционно выступить на судебном процессе и обратиться в страну. В заявлении о прекращении голодовки речь не идет, было ли выполнено это условие. Следующее заседание суда состоится не ранее 22 декабря.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 30 июля его адвокат не заявил, что экспрезидент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала , что Саакашвили отравили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное