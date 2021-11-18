Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице

Об этом сообщают IPN и "Новости-Грузия" .

Врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что заключенный потерял сознание после встречи с адвокатами.

"Он вдруг потерял сознание, сейчас находится в абсолютно стабильном состоянии", – сказала она.

По словам медика, сейчас состояние пациента стабильное. Она добавила, что причины кратковременного обморока станут понятны после проведения ряда исследований.

В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточнила, что согласно заключению комиссии состояние Саакашквили оценивается как критическое и его немедленно нужно перевести в отделение интенсивной терапии мультифункционального стационара, условиям которого не соответствует медучреждение тюрьмы № 18.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.

14 ноября врач Михеила Саакашвили сообщил, что арестованный не в состоянии встать с постели, однако грузинские власти опровергли эту информацию.

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