Об этом сообщил оппозиционный канал Mtavari .

"Состояние здоровья президента тревожное, критическое, для проведения жизнеобеспечивающих мероприятий необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в отделении интенсивной терапии", - сказал Чаладзе.

" Новости Грузии " сообщают, что утром мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что ночью он снова потерял сознание и имел высокую температуру.

Ранее у Саакашвили был диагностирован коронавирус. Сообщалось, что необходимости перевода в реанимацию отсутствует и заболевание проходит в легкой форме.

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