Саакашвили попал в реанимацию, его состояние критическое, - член "Единого национального движения" Чаладзе
Член партии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе сообщил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попал в реанимацию, пока он находится в критическом состоянии
Об этом сообщил оппозиционный канал Mtavari .
"Состояние здоровья президента тревожное, критическое, для проведения жизнеобеспечивающих мероприятий необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в отделении интенсивной терапии", - сказал Чаладзе.
" Новости Грузии " сообщают, что утром мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что ночью он снова потерял сознание и имел высокую температуру.
Ранее у Саакашвили был диагностирован коронавирус. Сообщалось, что необходимости перевода в реанимацию отсутствует и заболевание проходит в легкой форме.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 30 июля его адвокат не заявил, что экспрезидент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
- Советник президента Михаил Подоляк объявил , что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или любое другое третье государство и заявило, что правительство Грузии хочет создать образ государства, "намеренно пытавшего своего президента в тюрьме".
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