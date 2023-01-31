Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Саакашвили попал в реанимацию, его состояние критическое, - член "Единого национального движения" Чаладзе

Саакашвили попал в реанимацию, его состояние критическое, - член "Единого национального движения" Чаладзе

31 января, 2023 вторник
13:57
Мир

Член партии "Единое национальное движение" Георгий Чаладзе сообщил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попал в реанимацию, пока он находится в критическом состоянии

Об этом сообщил оппозиционный канал Mtavari .

"Состояние здоровья президента тревожное, критическое, для проведения жизнеобеспечивающих мероприятий необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в отделении интенсивной терапии", - сказал Чаладзе.

" Новости Грузии " сообщают, что утром мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что ночью он снова потерял сознание и имел высокую температуру.

Ранее у Саакашвили был диагностирован коронавирус. Сообщалось, что необходимости перевода в реанимацию отсутствует и заболевание проходит в легкой форме.

  • 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
  • 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
  • 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
  • 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
  • 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
  • 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
  • 30 июля его адвокат не заявил, что экспрезидент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
  • 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
  • 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала , что Саакашвили отравили.
  • 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
  • Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
  • Советник президента Михаил Подоляк объявил , что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или любое другое третье государство и заявило, что правительство Грузии хочет создать образ государства, "намеренно пытавшего своего президента в тюрьме".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Грузия
Читайте также:
на фото F-16
30 января, 2023 понедельник
В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
Володимир Путін
30 января, 2023 понедельник
Тяга Путина к символизму, чтобы в феврале осуществить повторное наступление, может сыграть злую шутку с РФ, - военный эксперт Жданов
Пентагон
30 января, 2023 понедельник
С Россией в списке: в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.58
    Продажа 43.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
31 января
15:13
В Британии заявили, что сейчас непрактично передавать Украине истребители
15:10
Оккупанты в Крыму учат детей пользоваться оружием, а улицы называют в честь "героев спецоперации"
14:55
Бразилия отказалась передать Украине снаряды для Gepard, о которых просил Шольц
14:46
Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта послание Блинкена по Украине
14:39
Гитанас Науседа
"Красные линии нужно пересечь": президент Литвы призвал предоставить Украине истребители "без промедлений"
14:39
В Броварах во время заседания исполкома присутствующим мужчинам и мэру вручили повестки
14:27
Эксклюзив
Роман Костенко
Накопление оружия с обеих сторон может остановить фронт на время, - полковник СБУ Костенко
14:16
Эксклюзив
Украинцам следует осознать, что эта война надолго, - военный психолог Козинчук
14:13
Военным меняют суммы выплат дополнительного вознаграждения: размер премии будет зависеть от районов пребывания
14:12
Мевлют Чавушоглу
Турция не ратифицирует протокол о членстве Швеции в НАТО, - Чавушоглу
14:08
Обновлено
Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании в Изюме запрещенных "мин-лепестков". В Украине отреагировали
14:07
OPINION
Виталий Шабунин
Резников поручил подписи под вооруженными контрактами коллаборанту Лиеву
14:03
Human Rights Watch обозначила на карте Крым как часть России, - Лубинец
13:48
ВАКС приговорил экс-чиновника Генпрокуратуры к 9 годам за решеткой
13:19
Пресс-релиз
"Пазлы детских мечтаний": о боли войны и желании жить дальше
13:10
В первый день февраля в большинстве областей Украины ожидается снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
13:03
Только гуманитарная помощь: Австрия и Венгрия договорились не передавать Украине оружие
13:02
Платформа OnlyFans стала недоступна в России
12:31
Нанесли более 20 млн грн убытков: житомирских таможенников разоблачили на незаконном ввозе в Украину скорых
12:14
В Херсонской области местный житель взорвался на вражеской мине
12:08
"Объединенные музыкой": презентовали логотип и лозунг "Евровидения-2023"
12:08
OPINION
MeToo по-путински
12:00
Россия удерживает в Черном море 12 кораблей, среди которых три носителя "калибров"
11:46
Джонсон указал на катастрофическую ошибку, которую Запад допустил относительно Путина и членства Украины в НАТО
11:29
Эксклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пентагон является сторонником решения о поставках F-16 в Украину, - Згурец
11:16
В Украине из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии, возможны аварийные отключения, - Укрэнерго
11:03
Олег Волошин
Депутат-беглец Волошин из ОПЗЖ составляет мандат, а судилище по его клевете продолжается, - десантник Александр Погребиский
10:58
Министерство иностранных дел Украины
"Поставил под сомнение территориальную целостность Украины": в МИД осудили заявление президента Хорватии о Крыме
10:54
Стало известно, сколько клуб АПЛ заплатит "Динамо" за футболиста сборной Украины
10:46
Экс-глава Пентагона призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты
10:41
Курс валют на 31 января: стоимость доллара и евро в Украине
10:25
Буданов: Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой
10:12
За 6 тыс. грн сдал позиции ВСУ в Северске: депутату ОПЗЖ сообщили о подозрении
10:05
OPINION
Россияне цинично используют западный тренд постмодернизма
09:52
Вражеские войска 54 раза обстреливали Херсонщину за прошедшие сутки
09:50
Резников встретится с Макроном и будет просить о поставках F-16, - The Guardian
09:42
Эксклюзив
ВСУ уничтожили по меньшей мере 5 легкомоторных лодок, на которых передвигались российские разведчики, - начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления
09:38
Минобороны Беларуси заявило о начале "общей штабной тренировки" с войсками РФ
09:25
Британская разведка оценила способность РФ совершить оперативный прорыв в Донецкой области
08:58
коррупция
Украина в 2022 году поднялась в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV