Саакашвили попал в Грузию паромом в вентиляционной кабине трейлера, - СМИ
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили попал на родину паромом в вентиляционной шахте трейлера
Об этом со ссылкой на CNews сообщает Эхо Кавказа .
По информации источника, весь путь в Грузию Саакашвили провел в вентиляционной кабине автомобиля.
Родственник водителя трейлера Элгуджа Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Он якобы является владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала только инициалы мужа - Э.Ц. Ему предъявлены обвинения в сокрытии преступления.
Источник также сообщил изданию, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, предполагается, что грузовик прибыла в порт на пароме из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил автомобиль и на своем личном легковике отвез Саакашвили в Батуми.
Источник опровергает експрезидент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны вечером 30 сентября и выложены в сеть уже из Тбилиси.
По данным издания, о возвращении Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси.
- 2 октября стало известно, что Михеил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Кроме этого, 2 октября Михеил Саакашвили обнародовал письмо из тюрьмы и призвал грузин принять участие в парламентских выборах.
- 2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси , где скрывался Михаил Саакашвили
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