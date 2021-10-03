Саакашвили попал в Грузию паромом в вентиляционной кабине трейлера, - СМИ

Об этом со ссылкой на CNews сообщает Эхо Кавказа .

По информации источника, весь путь в Грузию Саакашвили провел в вентиляционной кабине автомобиля.

Родственник водителя трейлера Элгуджа Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Он якобы является владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала только инициалы мужа - Э.Ц. Ему предъявлены обвинения в сокрытии преступления.

Источник также сообщил изданию, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, предполагается, что грузовик прибыла в порт на пароме из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил автомобиль и на своем личном легковике отвез Саакашвили в Батуми.

Источник опровергает експрезидент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны вечером 30 сентября и выложены в сеть уже из Тбилиси.

По данным издания, о возвращении Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.

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