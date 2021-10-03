Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Саакашвили попал в Грузию паромом в вентиляционной кабине трейлера, - СМИ

Саакашвили попал в Грузию паромом в вентиляционной кабине трейлера, - СМИ

3 октября, 2021 воскресенье
22:22
Мир

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили попал на родину паромом в вентиляционной шахте трейлера

Об этом со ссылкой на CNews сообщает Эхо Кавказа .

По информации источника, весь путь в Грузию Саакашвили провел в вентиляционной кабине автомобиля.

Родственник водителя трейлера Элгуджа Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Он якобы является владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала только инициалы мужа - Э.Ц. Ему предъявлены обвинения в сокрытии преступления.

Источник также сообщил изданию, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, предполагается, что грузовик прибыла в порт на пароме из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил автомобиль и на своем личном легковике отвез Саакашвили в Батуми.

Источник опровергает експрезидент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны вечером 30 сентября и выложены в сеть уже из Тбилиси.

По данным издания, о возвращении Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Грузия
паром
Читайте также:
Дмитрий Разумков
2 октября, 2021 суббота
В Трускавце "слугами" уже собраны подписи за отставку Разумкова
Давид Арахамія
1 октября, 2021 пятница
"Будет серьезный дипломатический скандал": Арахамия о задержании Саакашвили
3 октября, 2021 воскресенье
Сегодня вечером покажут фильм об оффшорных сделки Зеленского и Коломойского
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.49
    Покупка 26.49
    Продажа 26.72
  • EUR
    Покупка 30.61
    Продажа 31.03
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
3 октября
22:59
Эксклюзив
Новые Нормандские соглашения сделают невозможным второй срок Зеленского, - Владимир Огрызко
22:49
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после матча "Динамо" - "Шахтер"
22:10
Эксклюзив
Байден доказал, что он внешнеполитический импотент, - Борис Райтшустер
21:50
Обнародован "Архив Пандоры" с 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров. Туда попал Зеленский
21:24
"Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и сохранило лидерство в УПЛ
20:54
Среди католических священников во Франции за 70 лет обнаружили 3 тыс. педофилов - Le Figaro
20:34
Зеленский Коломойский
Зеленский с партнерами по "Кварталу 95" может быть причастен к получению $40 млн от структур, связанных с Коломойским, - фильм-расследование "Слидства.Инфо" "Оффшор 95"
20:11
Ryanair
Ryanair запускает прямой рейс из Львова в Манчестер
19:46
"Реал" после поражения от "Шерифа" в ЛЧ проиграл и в чемпионате Испании
19:24
В Италии самолет врезался в двухэтажное здание, погибли 8 человек
18:55
"Зоря"
"Заря" победила "Десну" в УПЛ, результаты других матчей 10-го тура
18:37
В Кабуле произошел взрыв у мечети, есть погибшие
18:19
Премьеру фильма об оффшорах Зеленского все-таки покажут в Малой Опере
17:54
Зеленский объяснил, почему Разумков должен уйти в отставку с поста спикера
17:28
3 октября на фронте: российские оккупанты совершили два обстрела
17:19
Умер бывший владелец Adidas и клуба, выигравшего Лигу чемпионов, Бернар Тапи
16:52
Двое украинских моряков скончались на судне в Бангладеш при таинственных обстоятельствах
16:30
"Александрия" не смогла переиграть "Верес" в УПЛ, результаты других матчей 10-го тура
16:15
Зеленский
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
15:52
Месси спас ПСЖ от первого в сезоне поражения во Франции
15:39
Малая Опера, Киев
Киевская Малая Опера отказалась показывать фильм "Оффшор 95"
15:25
Партия Саакашвили проиграла местные выборы в Грузии
14:57
Сергей Шефир
Шефир имел "несколько сложных моментов" с Ахметовым, - Зеленский
14:39
Эрдоган трижды в неделю играет в баскетбол
14:23
Военный бюджет России впервые за последние годы официально превысит расходы на экономику
13:54
В соцсетях показали, во что превратилась Шахтерская площадь в Донецке
13:32
В Украине может появиться военная миссия Евросоюза, - Welt
13:10
Зеленский сказал, когда разговаривал с Лукашенко о "вагнеровцах"
12:50
Приобретенный в Великобритании первый украинский ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу
12:30
Шкарлет поздравил педагогов с Днем учителя
12:00
48-летняя Руслана Лыжичко ошеломила заявлением о возможной беременности
11:53
Не Трухиным единым. В Трускавце наградили автора мема о "некачественных детях" Третьякову и Гетьманцева, который первым в Зе-команде предлагал дать воду в Крым
11:17
В Харькове пожар в столярном цехе перекинулся на автостоянку. Машины сгорели
11:00
Алексей Навальный
Навальный получил польского "Рыцаря свободы"
10:46
"Так трудно еще не было". Бегун из Сумщины преодолел 100 км песков Сахары
10:26
Эксклюзив
"Слуги народа" уже ведут переговоры с другими депутатами относительно голосования за отставку Разумкова, - Буймистр
10:24
С начала года частными переводами в Украину поступило $ 9 млрд
09:50
Владимир Зеленский в Трускавце. 2 октября 2021 года
Отставка Разумкова. Зеленский жестко поссорился с некоторыми "слугами"
09:22
Лия Ахеджакова
Из-за спектакля с осуждением вторжения в Чечню и Афганистан в Москве вызвали на допрос Ахеджакову
09:00
Пандемия COVID в Украине: 7967 новых заражений, 126 - смертей. Киев вышел из ТОП-5 коронавирусных регионов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV