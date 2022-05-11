Саакашвили переведут из тюрьмы в клинику в Тбилиси
Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме в Тбилиси, будет переведен в местную клинику для обследования состояния здоровья
Об этом сообщает Грузия Online.
Предложение Саакашвили пройти медицинское обследование и при необходимости лечение в клинике сделал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. На что Саакашвили согласился на перевод в клинику "Вивамед" и подчеркнул, что он может быть осуществлено в ближайшие дни.
"Саакашвили подтвердил представителям Пенитенциарной службы, что готов на перевод на обследование завтра, послезавтра и в последующие дни. Но речь шла, что сегодня он не может уехать, потому что должен встретиться с семьей", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
- Однако прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 14 февраля Саакашвили ограничили право на свидание в тюрьме.
- Впоследствии врач созданного при омбудсмене Грузии альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе сообщила, что состояние здоровья Саакашвили может привести к инвалидности, а затем, возможно, к смерти.
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