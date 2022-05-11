Саакашвили переведут из тюрьмы в клинику в Тбилиси

Об этом сообщает Грузия Online.

Предложение Саакашвили пройти медицинское обследование и при необходимости лечение в клинике сделал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. На что Саакашвили согласился на перевод в клинику "Вивамед" и подчеркнул, что он может быть осуществлено в ближайшие дни.

"Саакашвили подтвердил представителям Пенитенциарной службы, что готов на перевод на обследование завтра, послезавтра и в последующие дни. Но речь шла, что сегодня он не может уехать, потому что должен встретиться с семьей", - говорится в сообщении.

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