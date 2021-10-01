Саакашвили перед задержанием записал видео для своих сторонников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеосообщение Саакашвили.

"Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах", - заявил Саакашвили.

Позже Саакашвили опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что находится в Тбилиси и ожидает свое задержание.

"Сейчас меня, наверное задержат в Тбилиси, и я не боюсь. Так что все завтра на выборы, а послезавтра все будем праздновать победу. Я с вами", - заявил он.

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