Саакашвили отказался от участия в судебном заседании
Третий президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили, отказался дистанционно подключиться к судебному процессу во вторник, 16 ноября
Об этом сообщает Грузия Online.
По словам судьи Давида Куртанидзе, в пенитенциарное учреждение, где содержится Саакашвили, поступил запрос с предложением присутствовать на заседании дистанционно. Арестованный воспользовался своим правом и отказался от приглашения суда.
"В пенитенциарную службу направили запрос о представлении Михеила Саакашвили в суде или проведении процесса дистанционно, в этом случае суду не требуется согласие стороны", - сказал Куртанидзе.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Во вторник, 16 ноября, Саакашвили передал уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой письмо, в котором сообщил о критическом состоянии своего здоровья. В письме он отметил, что его в третий раз не пустили на рассмотрение собственного судебного дела.
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