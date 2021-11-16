Саакашвили отказался от участия в судебном заседании

Об этом сообщает Грузия Online.



По словам судьи Давида Куртанидзе, в пенитенциарное учреждение, где содержится Саакашвили, поступил запрос с предложением присутствовать на заседании дистанционно. Арестованный воспользовался своим правом и отказался от приглашения суда.



"В пенитенциарную службу направили запрос о представлении Михеила Саакашвили в суде или проведении процесса дистанционно, в этом случае суду не требуется согласие стороны", - сказал Куртанидзе.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

Во вторник, 16 ноября, Саакашвили передал уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой письмо, в котором сообщил о критическом состоянии своего здоровья. В письме он отметил, что его в третий раз не пустили на рассмотрение собственного судебного дела.