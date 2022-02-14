Саакашвили ограничили право на свидания в тюрьме: встречи с семьей возможны только раз в месяц

Об этом сообщает Грузия Online.



"Я же написал, что после того, как в пятницу утром прокуратура Украины признала меня потерпевшим, Иванишвили еще больше усугубит мое положение. И вот в воскресенье зашел озабоченный сотрудник режима и завил мне, что свидания с членами семьи, которые предусматривают часовое общение по телефону через стекло теперь будут не раз в неделю, а раз в месяц", - заявил Саакашвили.

Напомним, 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.

Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.

11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.