Саакашвили ограничили право на свидания в тюрьме: встречи с семьей возможны только раз в месяц
Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили ограничили право на свидания в тюрьме: теперь он сможет видеться с семьей не раз в неделю, а раз в месяц
Об этом сообщает Грузия Online.
"Я же написал, что после того, как в пятницу утром прокуратура Украины признала меня потерпевшим, Иванишвили еще больше усугубит мое положение. И вот в воскресенье зашел озабоченный сотрудник режима и завил мне, что свидания с членами семьи, которые предусматривают часовое общение по телефону через стекло теперь будут не раз в неделю, а раз в месяц", - заявил Саакашвили.
- Напомним, 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября 2021 года стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября 2021 года Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября 2021 года врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил голодовку.
- Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
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