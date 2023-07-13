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Саакашвили обследовали врачи из Польши: он прибавил в весе и остается в больнице, - директор грузинской клиники

13 июля, 2023 четверг
21:06
Новости

Директор грузинской клиники Зураб Чхаидзе по итогам обследования экс-президента Михеила Саакашвили польскими врачами сообщил, что его оставят на лечении и пока не будут переводить обратно в тюрьму

Об этом он рассказал в интервью журналистам Rustavi 2.

Накануне Минюст сообщил, что состояние Саакашвили стало лучше, поэтому не исключен его перевод обратно в тюрьму для отбывания наказания.

Но Чхаидзе сказал журналистам, что, несмотря на то, что Саакашвили прибавил в весе, его состояние остается "требующим внимания", поэтому нет оснований для его перевода в тюрьму.

"Польские врачи полностью согласились с нашей тактикой лечения пациента", – отметил он.

12 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что группа польских врачей приступила к обследованию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Мы не бросаем друзей в беде, – написал Моравецкий в твиттере. – По моей просьбе группа польских врачей... начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии".

Вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская заявила в комментарии РАР, что Грузия уже некоторое время назад согласилась на допуск группы медиков из Польши на осмотр Саакашвили, но под разными предлогами затягивала этот процесс. Она добавила, что благодаря международному давлению грузинские власти согласились допустить польских врачей к Саакашвили. По ее словам, на основании рапорта врачей о состоянии здоровья Саакашвили в дальнейшем будет приниматься решение, что делать дальше. Политик подчеркнула, что Польша борется за то, чтобы Саакашвили в дальнейшем мог лечиться в одной из польских клиник.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу в 2005 году депутат парламента Валерий Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили, что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку, после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экс-президента. Представитель пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда посмешищем, а свой приговор - "смертным". А в апреле экс-президент заявил, что он близок к смерти в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи, и все увидели, как ужасно он выглядит. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состояние Саакашвили, заявил, что Россия убивает его руками Грузии.

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