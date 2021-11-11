Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в общественную больницу
Об этом Саакашвили написал в письме, с которым журналистов ознакомил адвокат Ника Гварамия, сообщает "Интерфакс-Украина".
Саакашвили заявляет, что учитывает призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку.
Адвокат считает, что власти должны принять решение о госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу. В противном случае, по мнению адвоката, вся ответственность за состояние экс-президента возлагается на власти Грузии.
Омбудсмен Грузии Нино Лоджамария назвала распространенные Пенитенциарной службой кадры перевозки Саакашвили в тюремную больницу нарушением его чести, достоинства и права на личную жизнь.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил , что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила , что Михеила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.
- Народный депутат от "Слуги Народа" Елизавета Ясько сообщила, что адвокатов экс-президента Грузии не пускают в тюрьму в Глдане.
- По словам Денисовой, 10 ноября Саакашвили не был допущен на судебное заседание по его делу.
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