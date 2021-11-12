Саакашвили не прекратит голодовку, а власть Грузии не пойдет на уступки, - грузинский политолог Васадзе
Грузинский политолог Гела Васадзе предположил, что Михаил Саакашвили не прекратит голодовку, пока не удовлетворят его требования, а власти Грузии не пойдут на уступки, чтобы не показаться слабыми
Об этом политолог сказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Ничего оптимистического сказать не могу, поскольку 42-й день голодания и понятно, что происходят изменения во внутренних органах. Тот факт, что власть вынуждена была перевести Михаила Саакашвили в тюремный лазарет, а я подчеркиваю, что это именно лазарет, а не больница, - свидетельствует, что ситуация приближается к критической точке. Саакашвили, кстати, после призыва Европейского суда по правам человека прекратить голодовку заявил о том, что он пойдет на это только в том случае, если его переведут в нормальную многопрофильную больницу, где ему смогут предоставить квалифицированную помощь", - сказал Васадзе.
Политолог подчеркнул, что власти Грузии могут отпустить Саакашвили лечиться в обычную больницу с соблюдением всех норм защиты. По словам Васадзе, сотни заключенных таким образом проходят лечение.
"Проблема в другом. Власти Грузии не хотят показать свою слабость. Отказ в просьбе президента Украины Владимира Зеленского, недопуск депутата Европарламента Анны Фотиги к Саакашвили - такая непримиримая позиция грузинских властей, скорее всего, связана с их глупостью и страхом того, что уступки приведут к процессам, которые они потом не смогут остановить", – сказал Васадзе.
По мнению политолога, Михаил Саакашвили не пойдет на уступки, ведь он сознательно уехал в Грузию. Такое поведение и решение объявить голодовку носят, в первую очередь, политический характер.
"Протесты в Грузии проходят ежедневно - в режиме нон-стоп. Сегодня была достаточно креативная акция партии "Гирчи". Представители просто автомобилями блокировали въезды в министерство Службы государственной безопасности во всех крупных городах. В результате их прямо с автомобилями эвакуировали с этих мест. То есть, протесты происходят. Даже изменилось международное мнение: посольства США и Евросоюза постоянно комментируют ситуацию, но власти Грузии стараются на это не обращать внимания. Саакашвили ж почему голодает? Он требует справедливого суда. Он не требует, чтобы его не судили или отпустили, а требует справедливого суда, независимого от действующих грузинских властей. А это может быть только международный суд", - сказал Васадзе.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что к Михаилу Саакашвили применили силу перед вывозом из тюрьмы.
- 11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.
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