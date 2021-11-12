Саакашвили не прекратит голодовку, а власть Грузии не пойдет на уступки, - грузинский политолог Васадзе

Об этом политолог сказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Ничего оптимистического сказать не могу, поскольку 42-й день голодания и понятно, что происходят изменения во внутренних органах. Тот факт, что власть вынуждена была перевести Михаила Саакашвили в тюремный лазарет, а я подчеркиваю, что это именно лазарет, а не больница, - свидетельствует, что ситуация приближается к критической точке. Саакашвили, кстати, после призыва Европейского суда по правам человека прекратить голодовку заявил о том, что он пойдет на это только в том случае, если его переведут в нормальную многопрофильную больницу, где ему смогут предоставить квалифицированную помощь", - сказал Васадзе.



Политолог подчеркнул, что власти Грузии могут отпустить Саакашвили лечиться в обычную больницу с соблюдением всех норм защиты. По словам Васадзе, сотни заключенных таким образом проходят лечение.



"Проблема в другом. Власти Грузии не хотят показать свою слабость. Отказ в просьбе президента Украины Владимира Зеленского, недопуск депутата Европарламента Анны Фотиги к Саакашвили - такая непримиримая позиция грузинских властей, скорее всего, связана с их глупостью и страхом того, что уступки приведут к процессам, которые они потом не смогут остановить", – сказал Васадзе.



По мнению политолога, Михаил Саакашвили не пойдет на уступки, ведь он сознательно уехал в Грузию. Такое поведение и решение объявить голодовку носят, в первую очередь, политический характер.



"Протесты в Грузии проходят ежедневно - в режиме нон-стоп. Сегодня была достаточно креативная акция партии "Гирчи". Представители просто автомобилями блокировали въезды в министерство Службы государственной безопасности во всех крупных городах. В результате их прямо с автомобилями эвакуировали с этих мест. То есть, протесты происходят. Даже изменилось международное мнение: посольства США и Евросоюза постоянно комментируют ситуацию, но власти Грузии стараются на это не обращать внимания. Саакашвили ж почему голодает? Он требует справедливого суда. Он не требует, чтобы его не судили или отпустили, а требует справедливого суда, независимого от действующих грузинских властей. А это может быть только международный суд", - сказал Васадзе.