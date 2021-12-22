Саакашвили не будет присутствовать на суде 22 декабря из-за проблем со здоровьем, - адвокат
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не будет участвовать в судебном процессе по незаконному пересечению им границы из-за плохого самочувствия
Об этом заявил его адвокат Бека Басилая, передает Интерфакс-Украина .
"Михеил Саакашвили чувствует слабость, и ему тяжело передвигаться. Завтра в суде также намечен процесс, а на следующей неделе еще один по другим делам", - сообщил он.
Ранее медик из центра "Эмпатия" Отар Тоидзе, осматривавший бывшего президента Грузии в госпитале города Гори, также рекомендовал ему не участвовать в судебных заседаниях.
"У Михеила Саакашвили проблемы со здоровьем, поэтому он нуждается в длительном лечении, которое невозможно обеспечить в Грузии", - подчеркнул врач.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован. Затем стало известно, что его перевели в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 20 декабря он призвал продолжить протесты против властей Грузии.
- 21 декабря поклонники Михеила Саакашвили объявили "массовую голодовку" , пока его не уволят.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.47Продажа 30.87
- Актуальное
- Важное