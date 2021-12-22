Саакашвили не будет присутствовать на суде 22 декабря из-за проблем со здоровьем, - адвокат

Об этом заявил его адвокат Бека Басилая, передает Интерфакс-Украина .



"Михеил Саакашвили чувствует слабость, и ему тяжело передвигаться. Завтра в суде также намечен процесс, а на следующей неделе еще один по другим делам", - сообщил он.



Ранее медик из центра "Эмпатия" Отар Тоидзе, осматривавший бывшего президента Грузии в госпитале города Гори, также рекомендовал ему не участвовать в судебных заседаниях.



"У Михеила Саакашвили проблемы со здоровьем, поэтому он нуждается в длительном лечении, которое невозможно обеспечить в Грузии", - подчеркнул врач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb