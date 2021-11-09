Саакашвили избили перед перевозкой в тюремную больницу, - Денисова

Об этом Денисова написала в Facebook.



"По словам омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в учреждение Михаилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении №18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михаила, которые слышны в его камере" .



Она отметила, что медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани не отвечает рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащего проведения реанимационных мероприятий и лечения.



Денисова отметила, что Саакашвили голодает уже 40 дней, с 6 ноября отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.