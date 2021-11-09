Саакашвили избили перед перевозкой в тюремную больницу, - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что сотрудники Специальной пенитенциарной службы Грузии нанесли телесные повреждения Михаилу Саакашвили, перед тем как вывезли его из тюрьмы
Об этом Денисова написала в Facebook.
"По словам омбудсмена Грузии, из-за сопротивления помещению в учреждение Михаилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении №18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михаила, которые слышны в его камере" .
Она отметила, что медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани не отвечает рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащего проведения реанимационных мероприятий и лечения.
Денисова отметила, что Саакашвили голодает уже 40 дней, с 6 ноября отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
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