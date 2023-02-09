Об этом в эфире Еспресо заявил основатель и командир "Грузинского национального Легиона" в составе ВСУ Мамука Мамулашвили.

"Саакашвили - это военнопленный, удерживаемый РФ. Он одно время был символом грузинских реформ и за это был наказан. Россия никогда не будет воспринимать своего соседа, достигшего экономических возможностей", - сказал он.

По словам Мамулашвили, Россия начала войну в 2008 году потому, что увидела темпы развития Грузии.

"Было бы целесообразно Саакашвили занести в список на обмен военнопленными. В противном случае так называемые грузинские власти, которые являются русскими, могут его отравить, убить. Судьба Саакашвили решается в Кремле. Это практически публичная пытка и демонстрация того, что будет с людьми, которые будут пытаться строить государственность. Это больше похоже на публичную казнь, чем на поведение цивилизованной власти по отношению к экс-президенту", - подытожил военный.