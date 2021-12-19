Саакашвили эпизодически теряет память, - нардеп Ясько
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили эпизодически теряет память
Об этом заявила нардеп от "Слуги Народа" Елизавета Ясько, сообщает Грузия Online.
Ясько сообщила, что потеря памяти вызвана "насилием и пытками в Глданской тюрьме".
По ее словам, Саакашвили очень слаб.
"В этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен происходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Саакашвили, влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье", - сообщила Ясько.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- Личный врач экс-президента Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что в процессе лечения политика, возможно, потребуется помощь психолога и психиатра
- Народный депутат из "Слуги Народа" Елизавета Ясько сообщила, что Саакашвили приписали психотропный препарат для улучшения сна, о котором не знал личный врач экс-президента Грузии.
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