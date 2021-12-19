Саакашвили эпизодически теряет память, - нардеп Ясько

Об этом заявила нардеп от "Слуги Народа" Елизавета Ясько, сообщает Грузия Online.

Ясько сообщила, что потеря памяти вызвана "насилием и пытками в Глданской тюрьме".



По ее словам, Саакашвили очень слаб.

"В этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен происходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Саакашвили, влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье", - сообщила Ясько.