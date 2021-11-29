Саакашвили доставили в суд в Тбилиси, - Грузия Online

Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на Пенитенциарную службу.



По данным издания, Михеила Саакашвили, вероятно, уже доставили в Тбилисский городской суд: машина Пенитенциарной службы, которая в сопровождении эскорта выехала из Горийского военного госпиталя, уже прибыла в суд.



Посол США в Грузии Келли Дегнан отметила, что присутствие Саакашвили в суде предусмотрено его правом на справедливое судебное разбирательство и призвала сторонников экспрезидента выражать свою позицию исключительно мирными методами.



"Я очень рада, что состояние здоровья Михеила Саакашвили позволяет ему присутствовать на судебном заседании. Он имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое предусматривает личное присутствие, если он этого пожелает, поэтому я рада, что он может посетить суд. Надеюсь, его сторонники будут действовать ответственно, они, конечно, имеют право на мирный протест, но ключевое слово здесь - "мирный", - сказала Келли Дегнан.

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