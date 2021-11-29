Саакашвили доставили в суд в Тбилиси, - Грузия Online
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 29 ноября будет присутствовать на судебном процессе по делу о разгоне митинга в 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди"
Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на Пенитенциарную службу.
По данным издания, Михеила Саакашвили, вероятно, уже доставили в Тбилисский городской суд: машина Пенитенциарной службы, которая в сопровождении эскорта выехала из Горийского военного госпиталя, уже прибыла в суд.
Посол США в Грузии Келли Дегнан отметила, что присутствие Саакашвили в суде предусмотрено его правом на справедливое судебное разбирательство и призвала сторонников экспрезидента выражать свою позицию исключительно мирными методами.
"Я очень рада, что состояние здоровья Михеила Саакашвили позволяет ему присутствовать на судебном заседании. Он имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое предусматривает личное присутствие, если он этого пожелает, поэтому я рада, что он может посетить суд. Надеюсь, его сторонники будут действовать ответственно, они, конечно, имеют право на мирный протест, но ключевое слово здесь - "мирный", - сказала Келли Дегнан.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что к Михеилу Саакашвили применили силу перед вывозом из тюрьмы.
- 11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.
- 19 ноября сообщалось, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку в случае перевода в военный госпиталь города Гори.
- 20 ноября Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.
- 25 ноября врач заявил, что состояние здоровья Михеила Саакашвили удовлетворительное.
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