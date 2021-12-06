Саакашвили давали не прописанный психотропный препарат якобы для улучшения сна, - нардеп Ясько
Народный депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что несколько недель назад Саакашвили якобы приписали психотропный препарат для улучшения сна, о котором не знал личный врач экс-президента Грузии
Об этом она заявила в Facebook.
По ее словам, несколько дней назад одна из независимых экспертов группы "Эмпатия" и личный врач Саакашвили сообщили, что экс-президенту Грузии давали психотропный препарат, который ему не прописывали.
"Препарат начали давать, еще когда он был в тюрьме в Рустави, затем продолжили в Глдани, и в последние две недели, когда он находится в военном госпитале в Гори, увеличили дозировку", - сказала Ясько.
Она добавила, что Саакашвили жаловался на тревожность и проблемы со сном, слухом и зрением.
"Такие препараты прописывают, только когда пациент серьезно болен, а здоровому человеку достаточно других лекарств, а не психотропов. Согласно разным конвенциям использование таких препаратов является фармакологическими пытками", - резюмировала нардеп.
Ясько утверждает, что Саакашвили прекратил принимать препарат несколько дней назад, но до сих пор неизвестно, какие медикаменты он принимает. Нардеп попросила историю лечения Саакашвили и обратилась к руководству Грузии и Украины с просьбой предоставить ему необходимую медицинскую помощь для реабилитации после голодовки.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
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